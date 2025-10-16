Ισραήλ: Σε εξέλιξη η προετοιμασία για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η τελική ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη φάση, σύμφωνα με την υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή βοήθειας στη Γάζα.

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 10:20

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες με την Αίγυπτο για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα για τη μετακίνηση ανθρώπων, αλλά η ημερομηνία για το άνοιγμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη φάση.

