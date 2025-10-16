«Πονοκέφαλος» για τις αεροπορικές το παρατεταμένο shutdown στις ΗΠΑ

Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με μαζικές ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων καθώς το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ, που εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, επηρεάζει την ορθή λειτουργία των αερομεταφορών, μεταδίδουν οι Financial Times.

Με την κυβέρνηση να έχει παγώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από 1η Οκτωβρίου, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν αναγκαστεί να εργάζονται αμισθί. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να μείνουν στο σπίτι τους, με τον υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι, να ισχυρίζεται την προηγούμενη εβδομάδα, ότι περίπου το 10% των υπαλλήλων του κλάδου στις ΗΠΑ, δήλωσαν ασθενείς ή απλώς δεν εμφανίστηκαν στη δουλειά.

«Ορισμένα αεροδρόμια αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις», δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, προσθέτοντας ότι, ως αποτέλεσμα του αμερικανικού shutdown καθυστερεί μεταξύ άλλων και η διαδικασία πιστοποίησης νέων αεροσκαφών Boeing 787, τα οποία χρησιμοποιεί η γερμανική εταιρεία για να πραγματοποιεί μεγάλα ταξίδια.

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το μέγεθος της αναταραχής που έχει προκληθεί, αξίζει να αναφερθεί ότι σε ορισμένα αμερικανικά αεροδρόμια μόλις το 50% των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας δίνει το παρών στην εργασία του. Πρόκειται για ποσοστό που... σοκάρει αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κλάδος βρισκόταν αντιμέτωπος με ελλείψεις προσωπικού ακόμη και πριν το shutdown, εξαιτίας των περικοπών στη χρηματοδότηση και της αδυναμίας του να προσελκύσει επαρκή αριθμό υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας προέτρεψε τα μέλη της να προσέλθουν στην εργασία τους. «Δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά πόσο απαραίτητο είναι να αποφεύγουμε οποιεσδήποτε ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε εσάς, το συνδικάτο ή το επάγγελμά μας», υποστήριξε.

Την περασμένη εβδομάδα, η Delta Air Lines δήλωσε ότι αναμένει η κατάσταση να επιδεινωθεί όσο περισσότερο διαρκεί το shutdown παρόλο που ο αρχικός αντίκτυπος του φάνηκε να ήταν αμελητέος.

Ο Μπίλι Νόλεν, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Αρχής Αεροπορίας, επισήμανε επίσης τον τεράστιο αντίκτυπο του μέτρου αυτού στην αεροπορία, ενώ πρόσθεσε ότι το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, πρέπει να εκσυγχρονιστεί, κάτι για το οποίο χρειάζονται 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air France-KLM, Μπέντζαμιν Σμιθ, δήλωσε ότι όσο δεν υφίσταται ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, οι λειτουργίες οι οποίες βασίζονται παραδοσιακά σε αυτήν θα «επιβραδυνθούν ή θα κοστίσουν περισσότερο».

Τέλος δικηγόροι που ειδικεύονται στην ασφάλεια των αερομεταφορών έχουν προειδοποιήσει ότι η παράταση ενός shutdown αυξάνει τις πιθανότητες για ένα δυστύχημα.

Αυτό που συμβαίνει όταν οι ελεγκτές δεν εμφανίζονται για να εργαστούν σε ένα σύστημα που ήδη υπολειτουργεί, είναι ότι οι επιβάτες θα κινδυνέψουν, δήλωσε ο Ricardo Martinez-Cid, συνεργάτης στην δικηγορική εταιρεία Podhurst Orseck.