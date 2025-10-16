#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, δείτε live

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Τα κράτη να διατηρήσουν το εμπόριο ως μοχλό ανάπτυξης

«Καμπανάκι» για το παγκόσμιο εμπόριο από τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ. Κάλεσε την Κίνα να ενισχύσει την εγχώρια κατανάλωση και τις ΗΠΑ να μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Τα κράτη να διατηρήσουν το εμπόριο ως μοχλό ανάπτυξης
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 15:47

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, την Πέμπτη, παρότρυνε τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν το εμπόριο ως κινητήριο μοχλό της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, παρά τους νέους αυστηρούς δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον ότι οι χώρες με μεγάλα εξωτερικά πλεονάσματα, όπως η Κίνα, πρέπει να βασίζονται περισσότερο στην εγχώρια κατανάλωση παρά στις εξαγωγές, ενώ οι χώρες με μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τα μειώσουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Wolf: Η παγκόσμια οικονομία στην εποχή της αταξίας

Νέο πακέτο από το ΔΝΤ αναζητά η Ουκρανία

Αυξάνονται οι εισαγωγές ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών από την Κίνα

Μήνυμα ανακωχής από Μπέσεντ σε Πεκίνο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο