Η Fed πρέπει να συνεχίσει τις «προσεκτικές μειώσεις επιτοκίων» κατά 25 μονάδες βάσης, επειδή «δεν ξέρουμε προς τα πού θα στραφεί η κατάσταση», τόνισε ο Γουόλερ.

Fed: Υπέρ «προσεκτικής» μείωσης επιτοκίων ο Γουόλερ

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 17:18

Τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για την αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν την αποδυνάμωση της απασχόλησης, ενισχύοντας έτσι την ανάγκη να μειώσει η Fed τα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι άλλα στοιχεία δείχνουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε την Πέμπτη ο αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Γουόλερ.

«Είτε η δυναμική του ΑΕΠ μειώνεται είτε η αγορά εργασίας ανακάμπτει... Δεν μπορούν να συμβούν και τα δύο ταυτόχρονα», είπε ο Γουόλερ στην τηλεοπτική εκπομπή Bloomberg Surveillance.

Ο Γουόλερ υποστήριξε ότι η Fed πρέπει να συνεχίσει τις «προσεκτικές μειώσεις επιτοκίων» κατά 25 μονάδες βάσης, επειδή «δεν ξέρουμε προς τα πού θα στραφεί η κατάσταση». Αν η αγορά εργασίας ανακάμψει, υπάρχει λιγότερη πίεση για μείωση επιτοκίων... Δεν θέλεις να κάνεις λάθος» πρόσθεσε. 

Ο Γουόλερ είναι ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί για την προεδρία της Fed. 

Εν τω μεταξύ, ο Στίβεν Μιράν, σύμβουλος του Τραμπ και μέλος του Δ.Σ. της Fed, δήλωσε από την πλευρά ότι σχεδιάζει να ταχθεί υπέρ μιας μείωσης 50 μονάδων βάσης. 

