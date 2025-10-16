#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Τουρκία θα συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στη Γάζα

Ειδική ομάδα διασωστών της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και επειγουσών καταστάσεων Afad βρίσκονται ήδη επί τόπου, υπό τον συντονισμό του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τουρκία θα συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 18:32

Η Τουρκία θα συμμετάσχει στην έρευνα για τον εντοπισμό των νεκρών που βρίσκονται κάτω από σωρούς ερειπίων στη Λωρίδα της Γάζας, στέλνοντας ειδική ομάδα διασωστών, ανέφεραν πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Οι έρευνες θα γίνουν από τους διασώστες της Afad, της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και επειγουσών καταστάσεων.

«Ομάδα της Afad θα αναλάβει την έρευνα», είπε Τούρκος αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι ήδη «βρίσκονται επί τόπου 81 μέλη της υπηρεσίας, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών».

Οι διασώστες της ομάδας επιχειρούν συχνά σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως στους σεισμούς που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία. Η Afad λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχει εκτελέσει αποστολές διάσωσης σε περισσότερες από 50 χώρες και στις πέντε ηπείρους, όπως σε Σομαλία, Παλαιστινιακά Εδάφη, Ισημερινό, Φιλιππίνες, Νεπάλ, Υεμένη, Μοζαμβίκη και Τσαντ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χαμάς: Επιστράφηκαν άλλοι 30 σοροί Παλαιστινίων στη Γάζα

Παλαιστίνη: Ο αυτοεξόριστος ανιψιός του Γιάσερ Αραφάτ επέστρεψε στη Δυτική Όχθη

Tουρκία: Μαζικές κατασχέσεις εταιρειών μέσω κρατικού ταμείου

Συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και «ένοπλων φατριών» στην Πόλη της Γάζας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο