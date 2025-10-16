Η Τουρκία θα συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στη Γάζα

Η Τουρκία θα συμμετάσχει στην έρευνα για τον εντοπισμό των νεκρών που βρίσκονται κάτω από σωρούς ερειπίων στη Λωρίδα της Γάζας, στέλνοντας ειδική ομάδα διασωστών, ανέφεραν πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Οι έρευνες θα γίνουν από τους διασώστες της Afad, της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και επειγουσών καταστάσεων.

«Ομάδα της Afad θα αναλάβει την έρευνα», είπε Τούρκος αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι ήδη «βρίσκονται επί τόπου 81 μέλη της υπηρεσίας, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών».

Οι διασώστες της ομάδας επιχειρούν συχνά σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως στους σεισμούς που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία. Η Afad λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχει εκτελέσει αποστολές διάσωσης σε περισσότερες από 50 χώρες και στις πέντε ηπείρους, όπως σε Σομαλία, Παλαιστινιακά Εδάφη, Ισημερινό, Φιλιππίνες, Νεπάλ, Υεμένη, Μοζαμβίκη και Τσαντ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ