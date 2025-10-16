Ιταλία: «Χαράτσι» €11 δισ. σε τράπεζες και ασφαλιστικές

Η κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στοχεύει να συλλέξει 11 δισ. ευρώ από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες μέσα σε τρία χρόνια, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μειώσεις φόρων και κοινωνικές δαπάνες, μια προσπάθεια που ενδέχεται να οδηγήσει σε αντιπαράθεση με τους πιστωτές.

Το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τη συλλογή περισσότερων από 4 δισ. ευρώ από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες το επόμενο έτος, συμπεριλήφθηκε σε μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πρόβλεψη που απέστειλε η Ρώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσίευσε την Πέμπτη.

Με τις επόμενες γενικές εκλογές της Ιταλίας να έχουν προγραμματιστεί για το 2027, ο δεξιός συνασπισμός της Μελόνι επιδιώκει να ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες και να μειώσει τους φόρους ώστε να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την πρόθεσή της να μειώσει τον φορολογικό συντελεστή εισοδήματος για τους εργαζόμενους που κερδίζουν μεταξύ 28.000 και 50.000 ευρώ, από το 35% στο 33%, με εκτιμώμενο κόστος 9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τρία χρόνια.

Ωστόσο, για να διατηρήσει ικανοποιημένη την Ε.Ε., η Ρώμη πρέπει να διασφαλίσει ότι το έλλειμμά της δεν θα ξεπεράσει το όριο του 3%, γεγονός που την αναγκάζει να αναζητήσει πηγές χρηματοδότησης για τα σχέδιά της.

«Η Μελόνι δεν έχει καμία έχθρα προς τις τράπεζες, αλλά κατανοούμε ότι για να υλοποιηθούν ορισμένα μέτρα χρειάζονται περισσότερα έσοδα», δήλωσε πρόσφατα στο Financial Times ο Μάρκο Οσνάτο, βουλευτής του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι. «Προφανώς, παίρνεις τα χρήματα από όπου μπορείς να τα βρεις» πρόσθεσε.

Ο Οσνάτο, που προεδρεύει της επιτροπής της Βουλής για οικονομικά θέματα, ανέφερε ότι οι τράπεζες είχαν πρόσφατα «εξαιρετικά κέρδη» και θα πρέπει να διαπραγματευτούν με την κυβέρνηση για να «βρεθούν λύσεις προς όφελος όλων των πολιτών».

Η Ρώμη δεν έχει ακόμη διευκρινίσει πώς σκοπεύει να αντλήσει τα στοχευόμενα έσοδα από τράπεζες και ασφαλιστικές, αλλά τα δημοσιεύματα στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός φόρου έκτακτης ανάγκης έχουν οδηγήσει σε πτώση των τραπεζικών μετοχών τις τελευταίες δύο ημέρες.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει εντάσεις και στο εσωτερικό του τρικομματικού κυβερνητικού συνασπισμού της Μελόνι. Η Forza Italia, το κόμμα του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι - υποστηριζόμενο από την οικογένεια του αείμνηστου πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι - έχει δηλώσει ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε φόρο έκτακτων κερδών.

Η Forza Italia τόνισε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν θα ψηφίσει «ούτε στο Υπουργικό Συμβούλιο ούτε στο Κοινοβούλιο, κανέναν φόρο επί των επιπλέον κερδών», παρόλο που χαρακτήρισε «σωστό» το ότι η κυβέρνηση επιδιώκει συμφωνία με τις τράπεζες για τη συγκέντρωση εσόδων προς στήριξη της χώρας.