#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κοινό μέτωπο G7 απέναντι στην Κίνα ζητά η Ιαπωνία

Αφορμή οι περιορισμοί που θέτει το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Συνάντηση του Ιάπωνα ΥΠΟΙΚ με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσιγκτον.

Κοινό μέτωπο G7 απέναντι στην Κίνα ζητά η Ιαπωνία

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 19:08

Οι χώρες της G7 θα πρέπει να ενωθούν απέναντι στους περιορισμούς που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, υλικού ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας.

«Η Ιαπωνία ανησυχεί βαθιά από τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που ανακοίνωσε η Κίνα την περασμένη εβδομάδα και η G7 θα πρέπει να ενωθεί» για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, είπε στους δημοσιογράφους ο Κατσουνόμπου Κάτο, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για τις ετήσιες συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος παραγωγός σπάνιων γαιών, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα εντείνει τον έλεγχό της στις εξαγωγές τεχνολογίας που σχετίζονται με μεταλλεύματα απαραίτητα για την ψηφιακή τεχνολογία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τον ενεργειακό και αμυντικό τομέα.

Η απόφαση προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να επιβάλει νέους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τσινπίνγκ.

Ο Κάτο συναντήθηκε νωρίτερα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλουν ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο της G7, «για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλειά μας σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά μεταλλεύματα».

Μέλη της G7 είναι επίσης η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία συζήτησαν οι ΥΠΟΙΚ της G7

Η G7 και η ΕΕ εξετάζουν μέτρα για τη στήριξη της παραγωγής σπανίων γαιών

Μπέσεντ: Θέλουμε να σταματήσει το Τόκιο να εισάγει ρωσικό LNG

Μήνυμα ανακωχής από Μπέσεντ σε Πεκίνο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο