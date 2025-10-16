Πωλήσεις που... βάζουν τα γυαλιά ανακοίνωσε η Essilor Luxottica

Τα έσοδα της Essilor Luxottica ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι πωλήσεις γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με τη Meta Platforms κέρδισαν δυναμική.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,7% στα 6,87 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για ανάπτυξη 8,5%, μεταδίδει το Bloomberg.

Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τις πωλήσεις της wearable τεχνολογίας, οι οποίες κατέγραψαν «εκθετική ανάπτυξη», ανέφερε η εταιρεία. Εχει εκτοξευθεί φέτος το ενδιαφέρον των επενδυτών για την Essilor Luxottica, μεταξύ άλλων κατασκευάστριας των γυαλιών Ray Βan, καθώς η αισιοδοξία ενισχύεται μετά τη συνεργασία της με τη Meta στον τομέα των έξυπνων γυαλιών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Francesco Milleri επικαλέστηκε «την άνθηση των φορετών συσκευών και την ισχυρή δυναμική στον τομέα της φροντίδας όρασης και των γυαλιών ηλίου».

Η γαλλοϊταλική εταιρεία επεκτείνεται στις φορετές συσκευές και την ιατρική τεχνολογία, επιδιώκοντας να εδραιώσει την κυριαρχία της στον εξελισσόμενο τομέα των γυαλιών.

Χθες Τετάρτη η Essilor Luxottica ανακοίνωσε την εξαγορά της RetinAI, εταιρείας που ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διαχείριση δεδομένων στην οφθαλμολογική φροντίδα. Η συμφωνία ακολουθεί φετινές εξαγορές, μεταξύ άλλων μονάδας της νοτιοκορεατικής PUcore που αναπτύσσει φακούς επαφής μίας χρήσης, και της Optegra, ομίλου με περισσότερα από 70 οφθαλμολογικά νοσοκομεία και διαγνωστικά εργαστήρια στην Ευρώπη.

Ενώ η συνεργασία με τη Meta απέφερε έσοδα ύψους 365 εκατομμυρίων ευρώ για την Essilor Luxottica το 2024, συνολικά ενδέχεται να φτάσουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ φέτος και να ξεπεράσουν τα 6 δισ. ευρώ έως το 2030, με βάση τις αισιόδοξες προβλέψεις της Barclays. Οι αναλυτές βλέπουν περιθώριο για αύξηση των πωλήσεων του κλάδου από περίπου 3 εκατομμύρια έξυπνα γυαλιά ετησίως σε 60 εκατομμύρια έως το 2035.

Οι μετοχές της Essilor Luxottica σημείωσαν άνοδο 2,4% στο Παρίσι σήμερα Πέμπτη, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 17% φέτος.