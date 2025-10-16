Στο «κόκκινο» μετοχές αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών

Οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ καταγράφουν πτώση την Πέμπτη, μετά την αποκάλυψη ότι η Zions θα καταγράψει ζημία ύψους 50 εκατ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο σε δύο επιχειρηματικά δάνεια (C&I) από το τμήμα της στην Καλιφόρνια.

Η αποκάλυψη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για κρυφούς πιστωτικούς κινδύνους, καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να κινηθούν ανάμεσα στις συμπληγάδες των υψηλών επιτοκίων και της αβεβαιότητας για την κατάσταση της οικονομίας.

Οι αναλυτές της Raymond James, σε σημείωμά τους, σχολίασαν:

«Η χορήγηση ενός μεγάλου δανείου C&I σε δόλιο δανειολήπτη από μια τράπεζα που ειδικεύεται σε μικρότερα δάνεια C&I δεν δείχνει ευνοϊκή, και θέτει υπό αμφισβήτηση τα κριτήρια δανειοδότησης και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Zions»

Οι πτωχεύσεις της εταιρείας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands και της δανειοδοτικής εταιρείας υψηλού ρίσκου Tricolor, καθώς και πρόσφατες κατηγορίες απάτης, έχουν φέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα διαφάνειας και διαχείρισης κινδύνου στην πιστωτική αγορά, όπου πολύπλοκα δάνεια και νέες διευκολύνσεις καθιστούν δυσκολότερο τον προσδιορισμό της πραγματικής έκθεσης των συμμετεχόντων.

Οι αναλυτές της KBW, σε σημείωμά τους, έγραψαν: «Μετά τις γνωστές πτωχεύσεις των Tricolor και First Brands, οι επενδυτές στις τράπεζες είναι δικαιολογημένα σε επαγρύπνηση για οποιαδήποτε αλλαγή στις τάσεις της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων.»

Η μετοχή της Zions υποχώρησε έως και 9%. Η τράπεζα δήλωσε ότι αναμένει να αναγνωρίσει αυτές τις χρεώσεις στο τρίτο τρίμηνο και έχει υποβάλει αγωγή στην Καλιφόρνια για την ανάκτηση των δανείων.

Η μετοχή της Western Alliance βουτάει επίσης 9% αφού η τράπεζα αποκάλυψε ότι έχει κάνει αγωγή για απάτη κατά της Cantor Group.

Πτώση 6% σημείωσε η μετοχή της East West Bancrop, 5% της Capital One Financial, 4% της KeyCorp και της Fifth Third Bancrop.

Οι αναλυτές της Wall Street συνέκριναν την ανακοίνωση της Zions με την κατάρρευση της First Brands, η οποία αποκάλυψε κενά στον έλεγχο των τραπεζών και έθεσε ερωτήματα για τη διαφάνεια της πιστωτικής αγοράς.

Οι χρηματιστηριακές εταιρείες προέβαλαν τα σχόλια του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, αυτή την εβδομάδα σχετικά με την ανησυχία που επικρατεί στην πιστωτική αγορά, μετά τις πτωχεύσεις της First Brands και της Tricolor.

Η JP Morgan διέγραψε 170 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο λόγω της πτώχευσης της Tricolor με τον Ντάιμον να χαρακτηρίζει την έκθεση της τράπεζας «όχι την καλύτερη μας στιγμή».

«Όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν και άλλες» είπε ο Ντάιμον.