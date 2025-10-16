#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα θα ανοίξει πιθανότατα την Κυριακή

«Η διάβαση της Ράφα θα ανοίξει πιθανότατα την Κυριακή. Κάνουμε όλες τις προετοιμασίες και τις συμφωνίες για αυτό. Ελπίζω ότι θα είναι ανοιχτή, με τον τρόπο που θα μπορέσει να ανοίξει» είπε ο Σάαρ

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα θα ανοίξει πιθανότατα την Κυριακή

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 22:04

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, θα ξανανοίξει «πιθανότατα την Κυριακή», δήλωσε σήμερα από τη Νάπολη της Ιταλίας ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, μεταδίδουν τα ιταλικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

«Η διάβαση της Ράφα θα ανοίξει πιθανότατα την Κυριακή. Κάνουμε όλες τις προετοιμασίες και τις συμφωνίες για αυτό. Ελπίζω ότι θα είναι ανοιχτή, με τον τρόπο που θα μπορέσει να ανοίξει» είπε ο Σάαρ στο περιθώριο της MED Dialogues που φιλοξενείται στη Νάπολη.

Οι ισραηλινές αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας της διάβασης θα γίνει γνωστή «σε μεταγενέστερο χρόνο».

Ο ΟΗΕ και μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ζητούν να ανοίξει η Ράφα καθώς η Λωρίδα της Γάζας βιώνει μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου προβλέπει το άνοιγμα της διάβασης μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Ωστόσο η Χαμάς, μολονότι απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 εν ζωή ομήρους, δεν παρέδωσε στο Ισραήλ όλους τους νεκρούς που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χαμάς: Επιστράφηκαν άλλοι 30 σοροί Παλαιστινίων στη Γάζα

Φόρουμ οικογενειών ομήρων: «Παγώστε» την εκεχειρία μέχρι να επιστραφούν οι σοροί!

Ισραήλ: Σε εξέλιξη η προετοιμασία για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα

Ισραήλ: Σε ομήρους ανήκουν οι δύο σοροί που παρέδωσε χθες η Χαμάς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο