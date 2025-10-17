#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιταλία: Έκρηξη σε ΙΧ δημοσιογράφου της Rai

Η εκπομπή Report, την οποία παρουσιάζει ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι, έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με υποθέσεις διαφθοράς. Καταστράφηκε ολοσχερώς και το όχημα της κόρης του.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 10:04

Δυο εκρήξεις κατέστρεψαν αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ τα ΙΧ αυτοκίνητα του δημοσιογράφου της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai Σιγκφρίντο Ρανούτσι και της κόρης του.

Χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι κατέστρεψαν ολοσχερώς τα δύο αυτοκίνητα, τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από την Ρώμη.

«Θα μπορούσε να χάσει την ζωή της η κόρη μου, η οποία μόλις είχε φύγει. Πρόκειται να καταθέσω μήνυση», δήλωσε ο Ρανούτσι, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσιάζει την εκπομπή Report στο τηλεοπτικό κανάλι Rai Tre.

Η εκπομπή έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με υποθέσεις διαφθοράς, με το οργανωμένο έγκλημα και με παράνομες εργολαβίες και ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι είχε δεχθεί πολλές φορές απειλές κατά της ζωής του. Πέρυσι, όπως αποκάλυψε, ο ίδιος και συγγενείς του είχαν βρει δύο σφαίρες στην είσοδο του σπιτιού τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

