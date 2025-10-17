Αμυντική συμφωνία διαπραγματεύονται ΗΠΑ-Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για μια αμυντική συμφωνία παρόμοια με εκείνη που υπεγράφη τον περασμένο μήνα μεταξύ ΗΠΑ και Κατάρ, η οποία δεσμεύει την Ουάσιγκτον να θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση κατά του εμιράτου ως απειλή για την αμερικανική «ειρήνη και ασφάλεια».

Το βασίλειο ελπίζει ότι η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί όταν ο de facto ηγέτης του, πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα, με τις προσδοκίες να είναι ότι θα πρόκειται για μια «ισχυρή» συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική συνεργασία, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πιθανή αμυντική συμφωνία, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε: «Υπάρχουν συζητήσεις για την υπογραφή κάποιου είδους συμφωνίας όταν έρθει ο πρίγκιπας διάδοχος, αλλά οι λεπτομέρειες παραμένουν ρευστές». Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η αμυντική συνεργασία των ΗΠΑ με το βασίλειο αποτελεί «ισχυρό θεμέλιο της περιφερειακής μας στρατηγικής».

Η Ουάσιγκτον, πρόσθεσε, «παραμένει προσηλωμένη στην ασφάλεια της περιοχής και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Σαουδική Αραβία για την επίλυση συγκρούσεων, την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την αποστέρηση ασφαλών καταφυγίων από τρομοκρατικές οργανώσεις». Η Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ θα φτάσει στις ΗΠΑ λίγες μόλις εβδομάδες μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Κατάρ λαμβάνοντας όλα τα «νόμιμα και κατάλληλα μέτρα — περιλαμβανομένων διπλωματικών, οικονομικών και, εφόσον απαιτείται, στρατιωτικών».

Το διάταγμα αυτό εκδόθηκε μετά την επίθεση του Ισραήλ τον περασμένο μήνα με πυραύλους στο Ντόχα, με στόχο πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου, τα οποία παραδοσιακά θεωρούν την Ουάσιγκτον εγγυήτρια της ασφάλειάς τους.

Η Σαουδική Αραβία —η οποία εδώ και χρόνια επιδιώκει μια αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ— είχε περάσει μήνες διαπραγματευόμενη μια συνθήκη ασφάλειας με την κυβέρνηση Μπάιντεν, στο πλαίσιο της οποίας θα εξομάλυνε τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή ανετράπη από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ, ο οποίος έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, έχει καταστήσει σαφές ότι το βασίλειο θα εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ μόνο εφόσον δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος — κάτι στο οποίο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιτίθεται σθεναρά.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται πλέον με την κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο τη σύναψη μιας αυτόνομης αμυντικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή είτε συμφωνίας είτε εκτελεστικού διατάγματος.