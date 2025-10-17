ΟΗΕ: Περίπου 560 τόνοι τροφίμων μεταφέρονται καθημερινά στη Γάζα

Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: 560 τόνοι τροφίμων μεταφέρονται στη Γάζα καθημερινά μετά την έναρξη της εκεχειρίας αλλά χρειάζονται περισσότερα, λέει το WFP

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταφέρει περίπου 560 τόνους τροφίμων ανά ημέρα κατά μέσο όρο στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, αλλά η ποσότητα αυτή συνεχίζει να είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται.

«Συνεχίζουμε να είμαστε κάτω από αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά πλησιάζουμε... Η εκεχειρία έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας και το WFP κινείται πολύ γρήγορα για να αυξήσει την επισιτιστική βοήθεια», δήλωσε η Αμπίρ Ετέφα, εκπρόσωπος του WFP, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ