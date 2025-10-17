#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΟΗΕ: Περίπου 560 τόνοι τροφίμων μεταφέρονται καθημερινά στη Γάζα

Η ποσότητα αυτή συνεχίζει ωστόσο να μην επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. «Η εκεχειρία έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα κινείται πολύ γρήγορα για να αυξήσει την επισιτιστική βοήθεια.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 12:42

Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: 560 τόνοι τροφίμων μεταφέρονται στη Γάζα καθημερινά μετά την έναρξη της εκεχειρίας αλλά χρειάζονται περισσότερα, λέει το WFP

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταφέρει περίπου 560 τόνους τροφίμων ανά ημέρα κατά μέσο όρο στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, αλλά η ποσότητα αυτή συνεχίζει να είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται.

«Συνεχίζουμε να είμαστε κάτω από αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά πλησιάζουμε... Η εκεχειρία έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας και το WFP κινείται πολύ γρήγορα για να αυξήσει την επισιτιστική βοήθεια», δήλωσε η Αμπίρ Ετέφα, εκπρόσωπος του WFP, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

