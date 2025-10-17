#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πτώση 5% για τις μετοχές της Novo Nordisk

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να πείσει τον δανέζικο κολοσσό να μειώσει την τιμή πώλησης του δημοφιλούς φαρμάκου για το αδυνάτισμα Ozempic στις ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 16:47

Οι μετοχές της Novo Nordisk υποχωρούν 5% σήμερα Παρασκευή, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να πείσει τον δανέζικο κολοσσό να μειώσει την τιμή πώλησης του δημοφιλούς φαρμάκου Ozempic στις ΗΠΑ, μεταδίδουν οι Financial Times. Πτώση, αν και μικρότερη (-4%), κατέγραψαν επίσης οι μετοχές της Eli Lilly, κύριας ανταγωνίστριας της Novo στην αγορά των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Μια μέρα νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το νέο κόστος του Ozempic στην Αμερική θα μπορούσε να πέσει ακόμη και στα $150. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Novo Nordisk ήδη έχει συμφωνήσει να προσφέρει μισοτιμής το Ozempic, στα $499, στους πολίτες των ΗΠΑ των οποίων η ασφάλιση υγείας δεν καλύπτει τη θεραπεία. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς ο Λευκός Οίκος πιέζει τις φαρμακοβιομηχανίες να μειώσουν γενικότερα τις τιμές με τις οποίες πουλούν τις θεραπείες τους σε Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη πολύ περισσότερα σε σχέση με άλλες δυτικές χώρες, απειλώντας τες με δασμούς σε περίπτωση που αρνηθούν.

Ήδη η Pfizer δέχτηκε τον περασμένο μήνα να μειώσει την τιμή ορισμένων φαρμάκων της. Σε παρόμοια συμφωνία αναμενόταν να καταλήξει και η Eli Lilly, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη τελικά εφικτό, προς το παρόν.

Την ίδια στιγμή, ο Μεχμέτ Οζ, επικεφαλής των Medicare και Medicaid, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Novo Nordisk βρίσκονται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις θα διαρκέσουν μέχρι ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι ευχαριστημένος με την έκβασή τους.

Από την πλευρά της, η Novo δήλωσε ότι είχε «συμμετάσχει σε συζητήσεις» με τον Λευκό Οίκο, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στις ΗΠΑ σε προσιτά φάρμακα.

