Κομισιόν: «Ευπρόσδεκτη» η προοπτική συνάντησης Τραμπ-Πούτιν

«Οποιαδήποτε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 14:45

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε σήμερα την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή «προωθεί την ειρηνευτική διαδικασία» στην Ουκρανία.

«Οποιαδήποτε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

