ΠΟΥ: «Εκτός ελέγχου» οι επιδημίες στη Γάζα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι η εξάπλωση των επιδημιών στη Γάζα είναι «εκτός ελέγχου», με μόνο 13 από τα 36 νοσοκομεία της Λωρίδας να παραμένουν μερικώς λειτουργικά.

Σε συνέντευξή της στο Agence France-Presse, η περιφερειακή διευθύντρια του οργανισμού, Χανάν Μπάλκι, δήλωσε ότι ο τομέας υγείας στη Γάζα «έχει διαλυθεί».

Τόνισε ότι «η εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών είναι εκτός ελέγχου, είτε πρόκειται για μηνιγγίτιδα, σύνδρομο Guillain-Barré (μια ανοσολογική διαταραχή που επηρεάζει τα νεύρα), διάρροια ή αναπνευστικές ασθένειες». Σημείωσε ότι «η κλίμακα της εργασίας που απαιτείται στη Γάζα είναι αδιανόητη και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε βήμα προς βήμα».

Τα στοιχεία του ΠΟΥ δείχνουν ότι η πόλη της Γάζας εξαρτάται πλέον μόνο από οκτώ κέντρα υγείας, τα οποία είναι όλα μερικώς λειτουργικά, ενώ υπάρχει μόνο ένα κέντρο υγείας στη βόρεια Γάζα.

Ο οργανισμός επιβεβαιώνει ότι «τα κέντρα υγείας δεν διαθέτουν αρκετό ιατρικό προσωπικό για να επαναλάβουν όλες τις ζωτικές υπηρεσίες».

Σύμφωνα με την Μπάλκι, η ανασυγκρότηση του τομέα της υγείας στη Γάζα θα απαιτήσει «δισεκατομμύρια δολάρια και δεκαετίες εργασίας», δεδομένου του αριθμού των νοσοκομείων που μπορούν να αποκατασταθούν σε σύγκριση με εκείνα που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια του ΠΟΥ σημείωσε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια η έκταση των απωλειών εντός της Γάζας, λόγω της δυσκολίας μετακίνησης εντός της Λωρίδας και των ραγδαίων αλλαγών ασφαλείας.

Οι εγκαταστάσεις υγείας στη Γάζα έχουν υποστεί περισσότερες από 800 επιθέσεις από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Προειδοποίησε ότι «πολλά παιδιά που γεννήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, δεν έχουν λάβει καμία δόση εμβολιασμού».

Στο ίδιο πλαίσιο, μια έκθεση που εκδόθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον διεθνή οργανισμό σημείωσε ότι το ένα τέταρτο των τραυματιών στον πόλεμο, ο αριθμός των οποίων από τον Οκτώβριο του 2023 έχει φτάσει περίπου τις 170.000, σύμφωνα με τον οργανισμό, πάσχουν από μόνιμες αναπηρίες. Από τους 170.000 οι 42.500 είναι παιδιά.

Οι ανάγκες ψυχικής υγείας στη Λωρίδα της Γάζας έχουν υπερδιπλασιαστεί, αλλά «οι διαθέσιμες υπηρεσίες δεν επαρκούν», σύμφωνα με τον οργανισμό.

Η Μπάλχι ζήτησε να επιτραπεί σε περισσότερους τραυματίες να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας προς την κατεχόμενη Δυτική Όχθη ή γειτονικές χώρες για να λάβουν θεραπεία, τονίζοντας: «Χρειαζόμαστε περισσότερα καύσιμα στη Γάζα. Χρειαζόμαστε περισσότερα τρόφιμα, περισσότερο ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα, παραϊατρικό προσωπικό και γιατρούς».

Είπε: «Ελπίζουμε πραγματικά ότι η ειρήνη θα διαρκέσει, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε».

Η Μπάλχι εξήγησε ότι το αρχικό σχέδιο αντίδρασης στη Λωρίδα που έχει πληγεί από τον πόλεμο θα περιλαμβάνει «άμεση υποστήριξη σε δημόσια και εξειδικευμένα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης», καθώς και «υποστήριξη σε όσους έχουν υποστεί τραυματισμούς και αναπηρίες σε όλη τους τη ζωή, και στον τομέα της ψυχικής υγείας και της ανάρρωσης από διαταραχή μετατραυματικού στρες».

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr