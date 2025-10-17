#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Χαμάς ζητά να εφαρμοστούν τα επόμενα βήματα της συμφωνίας εκεχειρίας

Η παλαιστινιακή οργάνωση καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση ώστε να ξανανοίξει η μεθόριος, να εισέλθει βοήθεια και να ολοκληρωθεί η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 17:04

Η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για τα επόμενα βήματα που προβλέπει η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μεταξύ των οποίων το άνοιγμα και πάλι της μεθορίου, η είσοδος της βοήθειας, η εγκαθίδρυση διοίκησης και η ολοκλήρωση της αποχώρησης του Ισραήλ.

Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό στη Γάζα βάσει του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που προσυπέγραψαν οι μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία. Όμως περαιτέρω βήματα καθυστερούν εν μέρει εξαιτίας των ισραηλινών κατηγοριών ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές καθυστερούν υπερβολικά στην παράδοση σορών νεκρών ομήρων.

Το Ισραήλ δήλωσε χθες Πέμπτη πως ετοιμάζεται για το εκ νέου άνοιγμα του περάσματος της Ράφας ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο ώστε να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να εισέρχονται και να εξέρχονται, όμως δεν ανέφερε ημερομηνία καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Άλλα άλυτα στοιχεία του σχεδίου περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό των μαχητών και τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Η Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και στην παράδοση των σορών όλων των υπόλοιπων ομήρων, όμως είπε πως αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

