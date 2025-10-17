Κύπρος σε ΕΕ: «Όχι» στην εμπορία ρύπων από κτίρια και οδικές μεταφορές

Oμάδα κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καλέσει την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αναβάλει την έναρξη του αμφιλεγόμενου τέλους άνθρακα που έχει σχεδιαστεί για τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές.

Η Κύπρος και μια ομάδα κρατών μελών της ΕΕ, κυρίως κεντρικών και ανατολικών, θα ζητήσουν τριετή αναβολή στην αγορά ETS2 έως το 2030, σύμφωνα με προσχέδιο επιστολής που είδε το Bloomberg. Οι ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν τους κλιματικούς στόχους της Ενωσης.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με το τρέχον χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και εφαρμογής», ανέφερε η ομάδα στο προσχέδιο, το οποίο εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές. «Η έναρξη του ETS2 το 2027 εγκυμονεί τον κίνδυνο να προκληθούν ακούσιες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αναταραχές, ιδίως σε κράτη μέλη με υψηλότερη έκθεση στην ενεργειακή φτώχεια» και περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η επιστολή σηματοδοτεί την τελευταία προσπάθεια για αναχαίτιση ή μείωση του κόστους του νέου συστήματος εμπορίας εκπομπών, σε μια περίοδο που διάφορες οικονομικές και πολιτικές αντιξοότητες απειλούν να εκτροχιάσουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών άνθρακα για το 2040 και το 2050. Η Επιτροπή μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει επικαιροποιημένη δέσμευση για το κλίμα στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ απομένουν μόνο λίγες εβδομάδες πριν από τη διάσκεψη COP30 στη Βραζιλία.

Τον Ιούνιο, 19 κράτη μέλη άσκησαν πιέσεις στην ΕΕ για την εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων τιμών στο νέο πρόγραμμα ανώτατου ορίου και εμπορίας, ανησυχώντας ότι ως επακόλουθο θα μπορούσε να αυξηθεί το κόστος θέρμανσης και μεταφοράς για τους καταναλωτές.

Το Bloomberg εκτιμά ότι η τιμή εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του νέου συστήματος μπορεί να φτάσει τα 149 ευρώ ανά μετρικό τόνο το 2029, δηλαδή πάνω από 80% υψηλότερα σε σύγκριση με την τρέχουσα τιμή της ΕΕ για τις εκπομπές από σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τη βιομηχανία.

Την επόμενη εβδομάδα, οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την πρόταση της Επιτροπής για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, καθώς και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου.

Η ΕΕ έχει ορίσει ήδη ορίζει τιμή για το CO2 που εκπέμπουν τα εργοστάσια, οι αεροπορικές εταιρείες και η ναυτιλία.