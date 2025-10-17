ΔΝΤ: Μεταρρυθμίσεις-κλειδιά μπορούν να αυξήσουν το ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά 3% στη δεκαετία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να υιοθετήσει μόνο έναν μικρό αριθμό μεταρρυθμίσεων για να ενισχύσει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και να διατηρήσει τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters ο Άλφρεντ Κάμερ, επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ.

«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε κάποιες μικρές μεταρρυθμίσεις που ονομάζουμε 'προκαταβολή' και οι οποίες παράγουν έναν υψηλότερο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ περίπου 3% μέσα σε 10 χρόνια», είπε ο Κάμερ.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μειώσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, θα αυξήσουν την κινητικότητα της εργασίας, θα εναρμονίσουν το πτωχευτικό δίκαιο μεταξύ των χωρών της ΕΕ και θα αυξήσουν το μερίδιο των κεφαλαίων των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων που επενδύονται στο ευρωπαϊκό venture capital, πρόσθεσε.

Το ΑΕΠ της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1% το 2024 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 1,1% το 2025 και στο 1,5% το 2026.

Η Ε.Ε. θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη και να αντισταθμίσει τους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα, καταργώντας ορισμένα εσωτερικά εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ των 27 χωρών της, τα οποία τώρα δημιουργούν επίδραση ισοδύναμη με δασμό 44% στα αγαθά και 110% στις υπηρεσίες, ανέφερε ο Κάμερ.

Οι ΗΠΑ είναι ηγετική δύναμη στην καινοτομία αλλά όχι στην παραγωγή. Η Κίνα είναι πολύ ισχυρή στην παραγωγή και καλύπτει το χαμένο έδαφος στην καινοτομία, είπε. Η Ευρώπη έχει ισχυρή βάση στην παραγωγή και ισχυρή καινοτομία — το καλύτερο και από τα δύο — αλλά πρέπει να συνδέσει αυτά που έχει σε κάθε χώρα και να τα αξιοποιήσει, και αυτή είναι η ενιαία αγορά και αυτή είναι η δύναμη της Ευρώπης, τόνισε ο Κάμερ.