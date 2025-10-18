Υποβάθμιση-χαστούκι στη Γαλλία από την S&P

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ο οίκος υποβάθμισε τη Γαλλία σε A+ από AA-, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική αβεβαιότητα της χώρας «παραμένει αυξημένη» παρά την υποβολή του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2025.

Η υποβάθμιση σημαίνει ότι η Γαλλία έχει πλέον χάσει την αξιολόγηση “διπλού Α” (double-A) από δύο εκ των τριών μεγάλων οίκων αξιολόγησης μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα, γεγονός που ενδέχεται να αναγκάσει ορισμένα επενδυτικά ταμεία με ιδιαίτερα αυστηρά επενδυτικά κριτήρια να προχωρήσουν σε πωλήσεις γαλλικών ομολόγων.

Στην S&P, η χώρα —η οποία διατηρεί σταθερή προοπτική (stable outlook)— βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία και την Πορτογαλία, έξι βαθμίδες πάνω από την κατηγορία «σκουπιδιών» (junk). Η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της Γαλλίας είναι από τη Moody’s στις 24 Οκτωβρίου.

Η Γαλλία έχει υποστεί σειρά υποβαθμίσεων τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων αυτών από τη Fitch και τη DBRS, καθώς η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια κινδυνεύει να μετατραπεί σε κρίση δημόσιων οικονομικών.

Η Εθνοσυνέλευση έχει αποπέμψει δύο πρωθυπουργούς μέσα στον τελευταίο χρόνο εξαιτίας των δημοσιονομικών τους σχεδίων, μετά τις πρόωρες εκλογές που κατέληξαν σε ένα κοινοβούλιο κατακερματισμένο σε μειοψηφικές ομάδες που δεν συμφωνούν. Ο νέος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνύ, έχει καταφέρει να παραμείνει στην εξουσία μόνο υποχωρώντας σε αιτήματα βουλευτών της αντιπολίτευσης για αυξημένες δημοσιονομικές δαπάνες και για την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που είχε προωθήσει ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με στόχο την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών.

Το αρχικό σχέδιο νόμου που υπέβαλε ο Λεκορνύ στο κοινοβούλιο αυτόν τον μήνα στοχεύει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ από 5,4% φέτος. Ωστόσο, έχει δηλώσει ότι οι βουλευτές έχουν περιθώριο να διαπραγματευθούν έναν ευρύτερο στόχο, υπό την προϋπόθεση ότι το έλλειμμα δεν θα υπερβεί το 5% και ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τον μακροπρόθεσμο στόχο μείωσής του στο 3% έως το 2029.

«Η Γαλλία βιώνει τη σοβαρότερη πολιτική αστάθεια από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1958», ανέφερε η S&P.

«Ακόμη και αν προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές και προκύψει σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό θα εξομαλύνει την πορεία προς ένα αξιόπιστο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής ή την εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων».

Σχολιάζοντας την υποβάθμιση, ο Υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ επιβεβαίωσε εκ νέου την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να επιτύχει τον φετινό στόχο ελλείμματος στο 5,4% και δήλωσε ότι η Γαλλία παραμένει δεσμευμένη στη μείωση του χάσματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το 2029.

«Είναι πλέον συλλογική ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και του κοινοβουλίου να εξασφαλίσουν την υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού συνεπούς με αυτό το πλαίσιο πριν από το τέλος του 2025», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Η S&P σημείωσε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση της Γαλλίας «αν η δημοσιονομική της θέση επιδεινωθεί πέραν των προβλέψεών μας ή αν οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης επιδεινωθούν σημαντικά».