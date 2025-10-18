Κατεχόμενα: Εκλογές υπό την εποπτεία Ερντογάν

Με τις κάλπες στα Κατεχόμενα ασχολείται σε άρθρο της με τίτλο «Εκλογές υπό την εποπτεία Ερντογάν» η Süddeutsche Zeitung.

Όποιος προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Ερτζάν στα Κατεχόμενα «φτάνει σ' ένα κράτος που δεν υπάρχει», σημειώνει η SZ. Μια χώρα που «έχει σημαία και κοινοβούλιο, αλλά ούτε δικό της νόμισμα ούτε δικό της τηλεφωνικό κωδικό». Η Τουρκία «δεν μοιράζεται μόνο τη λίρα και τον κωδικό τηλεφώνου +90 με τη “Βόρεια Κύπρο”, αλλά είναι επίσης τόσο “ευγενική” ώστε να διατηρεί σχεδόν 40.000 στρατιώτες στο νησί», γράφει η SZ με σκωπτικό ύφος.

«H τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης»

Την Κυριακή (19/10) διεξάγονται «προεδρικές» εκλογές στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού, το οποίο αναγνωρίζεται ως «δημοκρατία με κρατική υπόσταση» μόνο από την Τουρκία και ξεκινά μέσα από τη Λευκωσία, την «τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η SZ.

Παράλληλα, το άρθρο αναδεικνύει τη διπλωματική απομόνωση και τη γεωπολιτική εξάρτηση των Κατεχόμενων από την Άγκυρα: «Ακόμα και τα σύνορα υπάρχουν, όπως λένε, μόνο που de facto ισχύει το εξής: Από την οπτική των Ελληνοκυπρίων στον νότο, ο βορράς είναι ένα τμήμα της Κύπρου υπό τουρκική κατοχή. Έτσι το βλέπει στην ουσία όλος ο κόσμος, εκτός από την Τουρκία».

Λιγότερη επιρροή από την Τουρκία

Η Τουρκία επιδιώκει να «εγκαθιδρύσει το καθεστώς» στα βόρεια, φέρνοντας Τούρκους από την ενδοχώρα και επιβάλλοντας πολιτικές που ταυτίζονται με το τουρκικό κράτος. «Παρά τη μεγάλη επιρροή του Ερντογάν στην περιοχή, ο υποψήφιός του βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις», γράφει η γερμανική εφημερίδα.

Μια σημαντική αντίθεση φαίνεται από την άρνηση των Τουρκοκυπρίων να δεχθούν θρησκευτικό συντηρητισμό, όπως η αρχική απόπειρα επιβολής της μαντίλας στα σχολεία, την οποία το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ανέτρεψε παρά τις δηλώσεις Ερντογάν ότι οι διαδηλωτές «δεν θα πετύχουν». «Τουλάχιστον, ο κανονισμός για τη μαντίλα στα σχολεία καταργήθηκε», γράφει χαρακτηριστικά η SZ. Αυτό δείχνει ότι «υπάρχει ακόμα λίγη δικαιοσύνη στο νησί», παρόλο που ο Ερντογάν θεωρεί το κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου «τουρκικό προτεκτοράτο».

Σύμφωνα με το άρθρο, ο νυν πρόεδρος Ερσίν Τατάρ, που αυτοχαρακτηρίζεται «άνδρας της Τουρκίας» και στηρίζεται από την Άγκυρα, μάχεται να διατηρήσει την εξουσία, ενώ ο κύριος αντίπαλός του Τουφάν Ερχουρμάν θέλει διαπραγματεύσεις για το μέλλον του νησιού και λιγότερη επιρροή από την Τουρκία.

Ακόμα, το άρθρο της SZ επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της Κύπρου για την Τουρκία, ιδίως λόγω των μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου γύρω από το νησί και της γεωπολιτικής θέσης μεταξύ Λιβάνου, Ισραήλ και Ελλάδας.

Επιλογή μόνο στα χαρτιά

«Έχουν οι ψηφοφόροι στα Κατεχόμενα πραγματική επιλογή;» διερωτάται η SZ, για να απαντήσει αμέσως μετά: «Θεωρητικά, ναι. Πρακτικά, η μοίρα του νησιού εξαρτάται από τη σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη και το αν ο Ερντογάν βλέπει όφελος στο να ανοίξει το Κυπριακό».

Το άρθρο καταλήγει πως, «ακόμα και οι αντίπαλοι του Ερντογάν στην Τουρκία, όπως ο φυλακισμένος υποψήφιος Εκρέμ Ιμάμογλου, δεν αμφισβητούν την παρουσία της Τουρκίας στα Κατεχόμενα», καθώς, όπως ο ίδιος δηλώνει στην πλατφόρμα Χ, η Τουρκία «έχει την υποχρέωση να σέβεται τη βούληση των Κυπρίων». Ταυτόχρονα, το κόμμα του CHP υπερηφανεύεται συχνά για την προστασία των Τουρκοκυπρίων έναντι των Ελλήνων.

«Πολλά δεν πρόκειται να αλλάξουν σύντομα στην Κύπρο, όποιος κι αν επικρατήσει την Κυριακή στο βόρειο τμήμα του νησιού», γράφει η SZ κλείνοντας.

Σπάνια σύμπνοια, πολλές σιωπές

«Σπάνια τέτοια σύμπνοια μεταξύ Βερολίνου και Άγκυρας», συνοψίζει η FAZ στον τίτλο του άρθρου της την επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στην Τουρκία. Σύμφωνα με την FAZ, Βάντεφουλ και Φιντάν υπογράμμισαν ότι συμφωνούν σε σημαντικά διεθνή ζητήματα, όπως η λύση δύο κρατών για Ισραήλ και Παλαιστινίους στη Μέση Ανατολή και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ωστόσο, ο Βάντεφουλ άσκησε και έμμεση κριτική στην Τουρκία, καλώντας την να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου: «Η ρωσική πολεμική οικονομία πρέπει να στερέψει», ενημερώνοντας την Άγκυρα ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν πρέπει να παρακάμπτονται από «εταιρείες τρίτων χωρών».

To SPIEGEL δημοσιεύει αντίστοιχο άρθρο με τίτλο «Η Γερμανία και η Τουρκία επιδιώκουν στενότερη συνεργασία». Όπως σημειώνει, «η Τουρκία θεωρείται φύλακας των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης» και ως άμεσος γείτονας της Συρίας μπορεί να ανακόψει μια από τις κύριες μεταναστευτικές οδούς. Ακόμα, σημειώνει πως η συνάντηση σηματοδοτεί την «έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στις γερμανοτουρκικές σχέσεις με ένα σαφές μήνυμα»: σκηνές όπως η έντονη λεκτική αντιπαράθεση Μπέρμποκ-Τσαβούσογλου στην επίσκεψή της προκατόχου του Βάντεφουλ το καλοκαίρι του 2022 στην Τουρκία «ανήκουν πια στο παρελθόν».

Τέλος, η εφημερίδα Die Zeit κάνει λόγο για «ήπια πίεση και καλά λόγια» του Βάντεφουλ απέναντι στον Φιντάν, περιγράφοντας τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα «συγκρατημένα φιλικό», αφού «η Γερμανία ελπίζει στην Τουρκία ως μεσολαβήτρια στη Γάζα».

