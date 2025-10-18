LOreal: Εξαγοράζει μονάδα καλλυντικών της Kering έναντι 4 δισ.

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
L'Oreal: Εξαγοράζει μονάδα καλλυντικών της Kering έναντι 4 δισ.

Θα αποκτήσει τη μάρκα αρωμάτων Creed, καθώς και δικαιώματα για την ανάπτυξη προϊόντων υπό τις μάρκες Bottega Veneta, Balenciaga και McQueen. Γαλλικό ντιλ κορυφής στη βιομηχανία της ομορφιάς.

Δημοσιεύθηκε: 18 Οκτωβρίου 2025 - 18:07

Δημοσιεύθηκε: 18 Οκτωβρίου 2025 - 18:07

Ο γαλλικός όμιλος ειδών πολυτελείας Kering, ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων της Gucci και της Yves Saint Laurent, βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την πώληση του τμήματος ομορφιάς του στον όμιλο L'Oreal έναντι περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η L'Oréal θα αποκτήσει τη μάρκα αρωμάτων Creed, καθώς και δικαιώματα για την ανάπτυξη προϊόντων ομορφιάς που συνδέονται με μάρκες της Kering, όπως οι Bottega Veneta, Balenciaga και McQueen, αναφέρουν οι πηγές υπό τον όρο ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι πιθανώς η συμφωνία θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η Kering λάνσαρε το τμήμα ομορφιάς της το 2023 με την εξαγορά της κορυφαίας εταιρείας αρωμάτων Creed.

 

 

