Νέο πρόγραμμα για Ουκρανία ετοιμάζει το ΔΝΤ

Με την ολοκλήρωση των Ετήσιων Συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, προέκυψε μια σημαντική εξέλιξη: οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν να υποστηρίζουν σθεναρά ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού του ΔΝΤ προς την Ουκρανία, παράλληλα με την πρόταση της Ευρώπης για δάνειο-αποζημίωση της Ουκρανίας με αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών πόρων. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ αυτή την Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Συντονισμένη χρηματοοικονομική στρατηγική

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι κατά τις συναντήσεις του με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σ. Μπέσεντ, οι ΗΠΑ εξέφρασαν τη «γενική υποστήριξή τους» τόσο για το ανανεωμένο πρόγραμμα ΔΝΤ όσο και για την πρόταση δανείου αποζημίωσης της ΕΕ.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα του ΔΝΤ στοχεύει να αντικαταστήσει τη σημερινή συμφωνία των 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία λήγει το 2026. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένης της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιρίντενκο, υπογράμμισαν τη σημασία μιας ομαλής μετάβασης στο νέο πρόγραμμα για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας εν μέσω συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις, η Ουκρανία αντιμετωπίζει προβλεπόμενο έλλειμμα προϋπολογισμού ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026. Η στήριξη του ΔΝΤ θεωρείται κρίσιμη για την κάλυψη αυτού του κενού και τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών.

Ένας εκπρόσωπος του ΔΝΤ ανέφερε ότι το Ταμείο συνεργάζεται στενά με τις ουκρανικές αρχές για την αξιολόγηση των αναγκών χρηματοδότησης και τη διαμόρφωση ενός προγράμματος που ευθυγραμμίζεται με την οικονομική πραγματικότητα της χώρας και τα πρότυπα δανεισμού του ΔΝΤ.

Η πρόταση δανείου «αποζημίωσης» της ΕΕ

Ως γνωστόν, η πρόταση της ΕΕ προβλέπει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου προς την Ουκρανία, που μπορεί να φτάσει μέχρι 140 δισεκατομμύρια ευρώ.

Υποστηρίζεται ότι έχει δομηθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις νομικές προκλήσεις σχετικά με την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ομοφωνία, λόγω της ανησυχίας για τις πιθανές μελλοντικές δημοσιονομικές συνέπειες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Βελγίου που ζητά εγγυήσεις από τις υπόλοιπες χώρες για την κάλυψη πιθανών ρωσικών διεκδικήσεων στο μέλλον.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί να συμμετάσχουν στο δάνειο αποζημίωσης, ωστόσο δείχνουν δημιουργική εμπλοκή, εξετάζοντας την πρακτικότητα του μηχανισμού.

Διεθνής συνεργασία και νομικές προκλήσεις

Ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συνεργαστούν στο πλαίσιο της πρότασης δανείου της ΕΕ, με συζητήσεις που επικεντρώνονται στην προσαρμογή του μοντέλου στα αντίστοιχα νομικά τους πλαίσια.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ διαθέτουν περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, πολύ λιγότερα από τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ της ΕΕ, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη συμμετοχή τους στο δάνειο.

Απογοήτευση στο Κίεβο από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Στο Κίεβο, πάντως, επικράτησε μούδιασμα και απογοήτευση από την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Β. Ζελένσκι καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος έφυγε με άδεια χέρια.

Μάλιστα, οι Financial Times έγραψαν ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να δεχτεί τους όρους της Ρωσίας, «πριν καταστραφεί».