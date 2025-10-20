#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιαπωνία: Συμφωνία για κυβέρνηση με επικεφαλής την Σανάε Τακαΐτσι

Από αύριο θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα κυβερνήσει τη χώρα.

Ιαπωνία: Συμφωνία για κυβέρνηση με επικεφαλής την Σανάε Τακαΐτσι

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 13:13

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), που κυβερνά την Ιαπωνία, υπέγραψε σήμερα συμφωνία συνασπισμού με ένα νέο κόμμα εταίρο, πράγμα που αναμένεται να επιτρέψει στην ηγέτιδά του, την Σανάε Τακαΐτσι, να γίνει από αύριο, Τρίτη, η πρώτη γυναίκα που θα κυβερνήσει τη χώρα.

Η Τακαΐτσι, πρόεδρος του δεξιού συντηρητικού ΦΔΚ, και ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, συμπρόεδρος του κεντροδεξιού Κόμματος της Ιαπωνίας για την Καινοτομία (ΚΙΚ ή Ισίν), επικύρωσαν αυτή τη συμφωνία ενώπιον των δημοσιογράφων ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο για να επιλεγεί ο διάδοχος του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

