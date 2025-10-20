Η Holcim εξαγοράζει τη Xella έναντι 1 δισ. ευρώ

Η Holcim υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της Xella, μιας ευρωπαϊκής εταιρείας-ηγέτιδας στα βιώσιμα και καινοτόμα συστήματα τοιχοποιίας, με προβλεπόμενες καθαρές πωλήσεις για το 2025 ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.
Οπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Xella διαθέτει κορυφαία, βιώσιμα εμπορικά σήματα όπως τα Ytong, Silka, Hebel και Multipor, ενώ πρωτοπορεί στις ψηφιακά υποστηριζόμενες κατασκευαστικές διαδικασίες μέσω των ιδιόκτητων πλατφορμών blue.sprint και Building Companion.
Με έδρα το Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε 21 αγορές της Ευρώπης.