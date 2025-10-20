#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στο Ισραήλ την Τρίτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Την επίσκεψη προανήγγειλε η Αρχή των ισραηλινών αεροδρομίων.

Στο Ισραήλ την Τρίτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
Τζέι Ντι Βανς

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 14:48

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, πρόκειται να επισκεφθεί αύριο Τρίτη το Ισραήλ, προανήγγειλε η αρχή των ισραηλινών αεροδρομίων σήμερα το πρωί ανακοινώνοντας τις προετοιμασίες ενόψει της άφιξής του στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Η Αρχή Ισραηλινών Αεροδρομίων ανέφερε ότι αναμένονται προβλήματα στην κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο μεταξύ των 10:30 π.μ και 13:30 μ.μ τοπική ώρα και ότι ορισμένες πτήσεις θα μεταφέρονται σε άλλον τερματικό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

