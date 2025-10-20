#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων 20 δισ. δολαρίων υπέγραψαν η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής και το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ. Ανησυχία επενδυτών ενόψει των εκλογών της Κυριακής.

Aργεντινή: «Σωσίβιο» $20 δισ. από ΗΠΑ πριν τις κρίσιμες εκλογές

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 16:07

Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) ύψους 20 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε η νομισματική αρχή τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σκοπός της συμφωνίας είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και η προώθηση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Αργεντινή.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η συμφωνία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διμερή ανταλλαγή νομισμάτων και θα ενισχύσει τη ρευστότητα των διεθνών συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας, τόνισε η κεντρική τράπεζα.

Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι αντιμετωπίζει κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές την Κυριακή, οι οποίες θα μπορούσαν να καθορίσουν το μέλλον της οικονομικής του ατζέντας.

Aπό τότε που ξεκίνησε η φυγή από το πέσο στις 8 Σεπτεμβρίου,μετά την ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις καθοριστικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, το νόμισμα έχει χάσει 7% έναντι του δολαρίου.

Η βρετανική Capital Economics ανέφερε ότι η προσωρινή ενίσχυση του πέσο χάρη στην παρέμβαση των ΗΠΑ δεν αλλάζει το γεγονός ότι το πέσο είναι ουσιαστικά υπερτιμημένο κατά περίπου 30%.

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι επενδυτές είναι νευρικοί, υπάρχει γενική παραδοχή ότι το ισχύον καθεστώς συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι μη βιώσιμο και ότι το πέσο θα πρέπει να υποτιμηθεί μετά τις εκλογές», δήλωσε η αναλύτρια Κίμπερλι Σπερφεχτέρ.

