Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα επισκεφθεί, μαζί με τη σύζυγό του Ούσα Βανς, το Ισραήλ για λίγες ημέρες.

Συνάντηση Νετανιάχου με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 17:32

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισραήλ, την επομένη των ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας που έθεσαν σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία η οποία εφαρμόζεται από τις 10 Οκτωβρίου.

"Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε νωρίτερα σήμερα τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, για να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή", δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, η εκπρόσωπος του γραφείου του.

Ο Νετανιάχου αναμένεται επίσης, σύμφωνα με το γραφείο του, να συναντήσει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα επισκεφθεί, μαζί με τη σύζυγό του Ούσα Βανς, το Ισραήλ για λίγες ημέρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

