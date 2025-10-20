Φραγή από την Ευρώπη στο ρωσικό αέριο που «βαφτίζεται» τουρκικό

Τέλος στην εδώ και χρόνια πρακτική της Μόσχας που σε συνεργασία με την Άγκυρα, εξάγουν στην ευρωπαϊκή αγορά ρωσικό αέριο «βαφτισμένο» ως τούρκικο, μέσω του αγωγού TurkStream, προβλέπει το κείμενο της συμφωνίας των 27 υπουργών Ενέργειας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κανονισμό REPowerEU, ενσωματώθηκε πρόβλεψη για τον αγωγό TurkStream, ο οποίος μεταφέρει φυσικό αέριο ρωσικής προέλευσης μέσω Τουρκίας προς τη Βουλγαρία και την Ελλάδα.

Η πρόβλεψη αυτή έχει στόχο να αποτρέψει την παράκαμψη της ευρωπαϊκής απαγόρευσης για το ρωσικό αέριο, με εισαγωγές από τη «πίσω πόρτα», όπως συμβαίνει σήμερα, όπου μεγάλοι όγκοι καυσίμου της Gazprom, διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή αγορά, υπό τo brand «Turkish Blend».

Το συγκεκριμένο χαρμάνι αφορά σύμφωνα με τη Τουρκία, ποσότητες που προέρχονται από τα δικά της κοιτάσματα στη Μαύρη Θάλασσα, ωστόσο υπάρχουν εδώ και χρόνια ενδείξεις πως εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό ρωσικό αέριο.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 7 (α) του υπό διαμόρφωση νέου κανονισμού της Κομισιόν, όλες οι ροές φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας προς τη Βουλγαρία και την Ελλάδα θα θεωρούνται ρωσικής προέλευσης, εκτός εάν προσκομιστούν αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο.

Stop στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου αποφάσισε η Ευρώπη

Στο μεταξύ, σήμερα επίσης (20/10) εγκρίθηκε η απαγόρευση εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετρελαίου ρωσικής προέλευσης, μια απαγόρευση η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη του 2027. Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά τη σημερινή διάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο.

Το μέτρο, το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε προταθεί την άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σταματώντας την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή ένωση επιδιώκει να κλείσει μία βασική στρόφιγγα χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Μεταβατική φάση για τις υφιστάμενες συμβάσεις προμήθειας

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου θα απαγορευθούν από την 1η Ιανουαρίου 2026, διατηρώντας παράλληλα μια μεταβατική περίοδο για τις υφιστάμενες συμβάσεις. Συγκεκριμένα, οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις που υπεγράφησαν πριν από τις 17 Ιουνίου 2025 μπορούν να συνεχίσουν να ισχύουν έως τις 17 Ιουνίου 2026, ενώ οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις μπορούν να ισχύουν έως την 1η Ιανουαρίου 2028.

Τροποποιήσεις υφιστάμενων συμβάσεων θα επιτρέπονται μόνο για αυστηρά καθορισμένους λειτουργικούς σκοπούς και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των όγκων, με εξαίρεση ορισμένες συγκεκριμένες ευελιξίες για τα περίκλειστα κράτη-μέλη που επηρεάζονται από τις πρόσφατες αλλαγές στις διαδρομές εφοδιασμού.

Επόμενα βήματα

Η προεδρία του Συμβουλίου θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το τελικό κείμενο του κανονισμού, μόλις το τελευταίο υιοθετήσει τη θέση του.

Πώς τοποθετήθηκε η Αθήνα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τοποθετούμενος επί του REPowerEU στο Συμβούλιο, τάχθηκε υπέρ της πρότασης Κανονισμού για τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου - «πρέπει να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε τον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά-, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των τιμών του ρεύματος, παράλληλα με την ενεργειακή ασφάλεια.

«Υποστηρίζουμε μία ρεαλιστική και προσεκτικά διαχειριζόμενη μετάβαση, που θα εξασφαλίζει την οικονομική προσιτότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η ενεργειακή ανεξαρτησία πρέπει να συνδέεται και με χαμηλές τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αν, όμως, η Ευρώπη αντιμετωπίζει την ενεργειακή ασφάλεια και απεξάρτηση ως κάτι αποσυνδεδεμένο από τις προσιτές τιμές, τότε κινδυνεύουμε να έχουμε αντίστροφα αποτελέσματα. Οι αυξημένες τιμές ενέργειας δεν είναι θέμα πολιτικό, αλλά πρωτίστως κοινωνικό και οικονομικό», τόνισε μεταξύ άλλων