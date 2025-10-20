#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ρίξαμε χθες 153 τόνους βομβών σε διαφορετικά τμήματα της Λωρίδας της Γάζας αφού δύο στρατιώτες μας σκοτώθηκαν από τη Χαμάς, δήλωσε ο Νετανιάχου στην Κνεσέτ.

Nετανιάχου: Το Ισραήλ έριξε 153 τόνους βομβών στη Λωρίδα της Γάζας

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 19:13

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα πως το Ισραήλ έριξε χθες «153 τόνους βομβών» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια φονικών πληγμάτων ως απάντηση σε αυτό που ο στρατός κατήγγειλε ως επιθέσεις της Χαμάς που παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός.

«Ρίξαμε χθες 153 τόνους βομβών σε διαφορετικά τμήματα της Λωρίδας της Γάζας αφού δύο στρατιώτες μας σκοτώθηκαν από τη Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, του οποίου η χειμερινή κοινοβουλευτική περίοδος ξεκίνησε σήμερα επίσημα.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ανακοίνωσε την Κυριακή τον θάνατο εν ώρα μάχης δύο στρατιωτών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, βομβάρδισε περιοχές κατά μήκος του παλαιστινιακού θύλακα, προτού ανακοινώσει χθες πως εφαρμόζει εκ νέου την εκεχειρία.

Η Χαμάς διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή και επαναβεβαίωσε την «πλήρη δέσμευσή της» στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

