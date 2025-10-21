Φόβοι για καρκίνο: Η ΕΕ εξετάζει απαγόρευση της αιθανόλης σε αντισηπτικά χεριών

Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να κατατάξει την αιθανόλη ως επικίνδυνη ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, μια κίνηση που θα απαγόρευε πολλά απολυμαντικά χεριών και απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία.

Οπως θυμίζουν οι Financial Times, τα καθαριστικά με βάση το αλκοόλ έχουν εγκριθεί ως ασφαλή στην Ένωση και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από τη δεκαετία του 1990.

Ωστόσο, σε εσωτερική σύσταση της 10ης Οκτωβρίου, μία από τις ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) χαρακτήρισε την αιθανόλη ως τοξική ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη και πρέπει να αντικατασταθεί σε προϊόντα καθαρισμού και άλλα προϊόντα.

Η επιτροπή του οργανισμού που εξετάζει τις δραστικές βιοκτόνες ουσίες θα συνεδριάσει μεταξύ 24 και 27 Νοεμβρίου για να αποφασίσει εάν θα κατατάξει την αιθανόλη ως επιβλαβή για τον άνθρωπο. Στη συνέχεια, θα αποστείλει σύσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση.

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας καταχώρισης.