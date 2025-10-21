Η αναπαράσταση της κλοπής του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου

Μέσα σε μόλις επτά λεπτά, στο φως της ημέρας και στην καρδιά του Παρισιού, μια ομάδα ληστών πραγματοποίησε ό,τι ήδη αποκαλείται η «κλοπή του αιώνα».

Οι δράστες, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες, ανέβηκαν με αναβατόριο στον πρώτο όροφο του Μουσείου του Λούβρου, διέρρηξαν την περίφημη Πινακοθήκη Απόλλων και εξαφανίστηκαν με κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τα γαλλικά κοσμήματα του στέμματος, χρονολογούμενα από την εποχή του Ναπολέοντα.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ ειδικοί εκτιμούν πως οι πιθανότητες ανάκτησης των θησαυρών είναι ελάχιστες.

Η ληστεία βήμα-βήμα

Οι ληστές χρησιμοποίησαν σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων, μία από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του μουσείου, μέσω παραθύρου.

Εφοδιασμένοι με γωνιακό τροχό και καυστήρα, στόχευσαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, η επιχείρηση διήρκεσε μόλις επτά λεπτά: «Στις 9:34 π.μ., μισή ώρα μετά το άνοιγμα, δύο άνδρες που φορούσαν κίτρινα γιλέκα έσπασαν ένα παράθυρο», ανέφερε η ανακοίνωση. Οι δράστες «έφυγαν στις 9:38 π.μ.» με δύο σκούτερ, κινούμενοι κατά μήκος του Σηκουάνα.

Οπως θυμίζει το ertnews.gr, μεταξύ των κλοπιμαίων ήταν ένα σετ κολιέ και σκουλαρίκια με σμαράγδια, γαμήλιο δώρο του Ναπολέοντα στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία-Λουίζα της Αυστρίας, τον Μάρτιο του 1810. Το κόσμημα περιείχε 32 κομμένα σμαράγδια και 1.138 διαμάντια. Από τα εννέα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν, οκτώ παραμένουν αγνοούμενα.