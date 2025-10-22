Βουτιά 4% για τις πωλήσεις της Heineken

Οι πωλήσεις της μπύρας Heineken έπεσαν περισσότερο από το αναμενόμενο το τρίτο τρίμηνο, την ώρα που η εταιρεία αναμένει περισσότερες δυσκολίες λόγω της μακροοικονομικής αστάθειας και των παγκόσμιων πληθωριστικών πιέσεων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ολλανδική ζυθοποιία ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,3% λόγω της ασθενέστερης ανάπτυξης στην Ευρώπη και την Αμερική. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς καλύτερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για μείωση 4,52%. Η ανάπτυξη στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή αντιστάθμισε τις ασθενέστερες πωλήσεις για το τρίμηνο.

Οι δυσμενείς συναλλαγματικές συνθήκες συνέβαλαν επίσης στη μείωση των εσόδων.

Η εταιρεία αναθεώρησε τις προβλέψεις για την αύξηση των λειτουργικών κερδών στο κατώτερο όριο του εύρους.