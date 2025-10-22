#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η εξέλιξη αυτή επιτεύχθηκε μετά από «μακρές και δύσκολες διαβουλεύσεις». Σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατο να αποκατασταθεί η γραμμή μεταφοράς ενέργειας, που είχε υποστεί ζημιές.

Ζαπορίζια-πυρηνικός σταθμός: Εγγυήσεις ασφαλείας στη Μόσχα έδωσε το Κίεβο

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 09:36

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουκρανία για να αποκαταστήσει την ομαλή ηλεκτροδότηση του Σταθμού Πυρηνικής Ενέργειας της Ζαπορίζια, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Έπειτα από μακρές και δύσκολες διαβουλεύσεις, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε από την Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας, χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατο να αποκατασταθεί η γραμμή μεταφοράς ενέργειας που είχε υποστεί ζημιές», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το RIA.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

