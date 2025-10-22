#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πρώτη μέρα φυλακή για τον Σαρκοζί: Γυμναστική, βιβλίο και Κάρλα Μπρούνι

«Βρίσκεται σε ένα κελί 9 τ.μ., υπάρχει συνεχής θόρυβος», σχολίασε ο δικηγόρος του.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 12:02

Συνήγορος του Νικολά Σαρκοζί περιέγραψε την πρώτη μέρα στη φυλακή για τον 70χρονο πρώην πρόεδρο ως «δύσκολη», αλλά παρ’ όλα αυτά κατάφερε να «τα βγάλει πέρα». «Γυμνάστηκε, άρχισε να γράφει το βιβλίο του, είχε μια συνάντηση με τη σύζυγό του», Κάρλα Μπρούνι. Αν ανησυχεί για κάτι, είναι η οικογένειά του», εξήγησε ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά, σύμφωνα με το ertnews.gr.

«Βρίσκεται σε ένα κελί 9 τ.μ., υπάρχει συνεχής θόρυβος», σχολίασε ο Νταρουά, που είχε συνάντηση με τον Νικολά Σαρκοζί στο δωμάτιο επισκεπτηρίων της φυλακής Σαντέ, διαβεβαιώνοντας ότι ο πελάτης του δεν έχει τύχει καμίας προνομιακής μεταχείρισης:

«Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, χτυπούν τους τοίχους. Καταρχήν, δεδομένης της θέσης που κατείχε, θα έπρεπε να έχει διαφορετικό καθεστώς. Δεν το ζήτησε, δεν το έχει», πρόσθεσε ο συνήγορος σχολιάζοντας: «Η φυλακή δεν είναι Club Méditerranée».

