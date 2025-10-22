Επαναλειτουργεί το Μουσείο του Λούβρου μετά την κλοπή «μαμούθ»

Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, αναμένεται σήμερα να δώσει εξηγήσεις σε Γάλλους κοινοβουλευτικούς σχετικά με το πώς διαρρήκτες κατάφεραν να κλέψουν κοσμήματα τεράστιας αξίας από το παρισινό μουσείο, το οποίο ξανάνοιξε σήμερα τις πόρτες του, μετά από τρεις ημέρες.

Η έρευνα συνεχίζεται καθώς γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι τέσσερις διαρρήκτες και η αδιανόητη λεία τους, που κλάπηκε από την περίφημη αίθουσα "Απόλλων". Η κλοπή προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στη Γαλλία και στο εξωτερικό.

Η έρευνα «προχωράει», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές στο τηλεοπτικό δίκτυο CNews και στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1, διευκρινίζοντας πως «πάνω από εκατό ερευνητές» έχουν κινητοποιηθεί. «Έχω κάθε βεβαιότητα (...) ότι θα βρούμε τους δράστες», είπε.

Αν και η αξία των κοσμημάτων που κλάπηκε είχε χαρακτηριστεί αρχικά ως ανεκτίμητη, τελικά υπολογίστηκε ότι ανέρχεται σε «88 εκατομμύρια ευρώ», σύμφωνα με τη συντηρήτρια του Λούβρου.

Η εκτίμηση καθιστά την κλοπή αυτή μία από τις πιο σημαντικές κλοπές έργων τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, όμως το ποσό αυτό υπολείπεται πολύ εκείνου από τη διάρρηξη του Isabella Stewart Gardner Museum στη Βοστώνη το 1990, η αξία των κλοπιμαίων της οποίας αποτιμάται σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο δολάρια.

Στην πρώτη γραμμή από την Κυριακή, η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί θα αφήσει να μιλήσει σήμερα η πρόεδρος-διευθύντρια του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ, που δεν έχει κάνει ακόμη δημόσια δήλωση για την κλοπή.

Θα μιλήσει στις 16:30 (15:30 ώρα Ελλάδας) στην επιτροπή πολιτισμού της Γερουσίας, της άνω βουλής του γαλλικού κοινοβουλίου.

Θα είναι η στιγμή της αλήθειας για εκείνη, η οποία έγινε τον Μάιο του 2021 η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του Λούβρου, ενός παγκοσμίως διάσημου μουσείου που υποδέχθηκε εννέα εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, εκ των οποίων το 80% ήταν ξένοι.

Σύμφωνα με τη συντηρητική εφημερίδα Le Figaro, η ντε Καρ υπέβαλε την παραίτησή της μετά την κλοπή η οποία όμως δεν έγινε δεκτή και έλαβε την υποστήριξη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Το Λούβρο, με το οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις αυτές.

Η ντε Καρ αναμένεται να ερωτηθεί για τις συνθήκες ασφαλείας στην αίθουσα Απόλλων που στεγάζει τη βασιλική συλλογή κοσμημάτων και διαμαντιών του Στέμματος, που αριθμεί περίπου 800 κομμάτια.

Οι πόρτες της αίθουσας παραμένουν κλειστές σήμερα, με τρεις γκρίζες πινακίδες να εμποδίζουν τη θέα και το προσωπικό του Λούβρου να απαιτεί από τους επισκέπτες να συνεχίσουν την πορεία τους.

Ανάμεσα στα οκτώ κομμάτια που έκλεψαν οι δράστες είναι το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας (συζύγου του Ναπολέοντα Γ', αυτοκράτορα από το 1852 έως το 1870) και το περιδέραιο με διακόσμηση από ζαφείρια της Μαρί-Αμελί (συζύγου του Λουδοβίκου-Φίλιππου 1ου, βασιλιά των Γάλλων από το 1830 έως το 1848) και της Ορτάνς ντε Μποαρνέ (μητέρας του Ναπολέοντα Γ').

Ενώπιον των βουλευτών η υπουργός Ρασιντά Ντατί απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο «να υπάρχει κάποιο ευάλωτο σημείο στην ασφάλεια στο εσωτερικό» του μουσείου καθώς οι μηχανισμοί «λειτούργησαν». Αντίθετα έθεσε εν αμφιβόλω την έλλειψη ασφάλειας «στη δημόσια οδό», που επέτρεψε στους διαρρήκτες να εγκαταστήσουν έναν αναβατήρα και να εισέλθουν από ένα παράθυρο.

Υποψήφια της δεξιάς για τον δήμο του Παρισιού στις δημοτικές εκλογές τον προσεχή Μάρτιο, παραδέχθηκε ότι «είχε υποτιμηθεί για υπερβολικά πολύ καιρό η ασφάλεια των έργων τέχνης». «Ευνοήσαμε περισσότερο την ασφάλεια του κοινού», είπε.

Σε προκαταρκτική έκθεση που συμβουλεύθηκε προχθές, Δευτέρα, το Γαλλικό Πρακτορείο, το Ελεγκτικό Συνέδριο που ελέγχει τη χρήση δημοσίων χρημάτων, έκανε λόγο για «καθυστέρηση στην ανάπτυξη εξοπλισμών που προορίζονταν να διασφαλίσουν την προστασία των έργων» του μουσείου.

Η Λοράνς ντε Καρ έχει μακρά εμπειρία σε μουσεία.

Πριν από το Λούβρο, αυτή η ειδική στην τέχνη του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα ήταν πρόεδρος του παρισινού μουσείου του Ορσέ, καθώς και του μουσείου Ορανζερί, στο οποίο εκτίθενται έργα ιμπρεσιονιστικής και μετα-ιμπρεσιονιστικής τέχνης, μεταξύ άλλων τα τεράστια Νούφαρα του Μονέ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ