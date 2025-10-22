Βουτάει η μετοχή της L’Oréal, απογοήτευσαν τα αποτελέσματα

Η L'Oréal είχε απογοητευτική αύξηση των πωλήσεων το τελευταίο τρίμηνο, καθώς η αδυναμία στις ΗΠΑ επισκίασε τα σημάδια βελτίωσης στην Κίνα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,2% το τρίτο τρίμηνο σε συγκρίσιμη βάση, ανακοίνωσε την Τρίτη η ιδιοκτήτρια των εμπορικών σημάτων Maybelline και Lancôme. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση περίπου 4,9%. Τα έσοδα στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 1,4%, μένοντας κάτω από τις εκτιμήσεις.

Οι μετοχές της L’Oréal έπεσαν κατά 6% στις πρώτες συναλλαγές στο Παρίσι - ήταν η μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση από τον Απρίλιο. Η μετοχή είχε σημειώσει άνοδο 16% φέτος μέχρι την Τρίτη.

«Το μέγεθος της βελτίωσης ήταν απογοητευτικό», ανέφερε σε σημείωμά του ο Wassachon Fon Udomsilpa, αναλυτής της RBC Capital Markets, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη σε τρεις από τους κύριους τομείς της L’Oréal ήταν χαμηλότερη από τις προσδοκίες.