#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βουτάει η μετοχή της L’Oréal, απογοήτευσαν τα αποτελέσματα

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,2% το τρίτο τρίμηνο, έναντι προσδοκίας για 4,9%. Πέφτει 6% η μετοχή της - η μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση από τον Απρίλιο.

Βουτάει η μετοχή της L’Oréal, απογοήτευσαν τα αποτελέσματα

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 13:38

Η L'Oréal είχε απογοητευτική αύξηση των πωλήσεων το τελευταίο τρίμηνο, καθώς η αδυναμία στις ΗΠΑ επισκίασε τα σημάδια βελτίωσης στην Κίνα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,2% το τρίτο τρίμηνο σε συγκρίσιμη βάση, ανακοίνωσε την Τρίτη η ιδιοκτήτρια των εμπορικών σημάτων Maybelline και Lancôme. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση περίπου 4,9%. Τα έσοδα στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 1,4%, μένοντας κάτω από τις εκτιμήσεις.

Οι μετοχές της L’Oréal έπεσαν κατά 6% στις πρώτες συναλλαγές στο Παρίσι - ήταν η μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση από τον Απρίλιο. Η μετοχή είχε σημειώσει άνοδο 16% φέτος μέχρι την Τρίτη.

«Το μέγεθος της βελτίωσης ήταν απογοητευτικό», ανέφερε σε σημείωμά του ο Wassachon Fon Udomsilpa, αναλυτής της RBC Capital Markets, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη σε τρεις από τους κύριους τομείς της L’Oréal ήταν χαμηλότερη από τις προσδοκίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

H Kering αποχωρεί από τα καλλυντικά, deal 4 δισ. με L'Oréal

L'Oreal: Εξαγοράζει μονάδα καλλυντικών της Kering έναντι 4 δισ.

Πώς διαβάζουν Citi-Jefferies την εξαγορά της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Χρηματιστήριο: Νέες εισροές σε τράπεζες και blue chips

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο