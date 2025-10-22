ΗΠΑ-δημοσκόπηση: Υπέρ αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους οι περισσότεροι Αμερικανοί

Οι περισσότεροι Αμερικανοί -συμπεριλαμβανομένων του 80% των Δημοκρατικών και του 41% των Ρεπουμπλικάνων- πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, ένδειξη ότι η αντίθεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με την κοινή γνώμη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, το 59% των ερωτηθέντων στηρίζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ, ενώ το 33% είναι αντίθετο. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη ή δεν απάντησαν καθόλου.

Περίπου οι μισοί από τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ, το 53%, είναι αντίθετοι σε μια τέτοια κίνηση, ενώ το 41% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε ότι θα στηρίξει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ.

Αυξανόμενος αριθμός χωρών –μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Αυστραλία, χώρες σύμμαχοι των ΗΠΑ– έχουν αναγνωρίσει επίσημα παλαιστινιακή κρατική υπόσταση τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας την καταδίκη από την πλευρά του Ισραήλ, του οποίου η ίδρυση το 1948 οδήγησε στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και σε δεκαετίες συγκρούσεων. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν ισοπεδώσει μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση ενόπλων της Χαμάς στον Οκτώβριο 2023 στο Ισραήλ.

Το 60% των ερωτηθέντων Αμερικανών δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα είναι υπερβολική, συγκριτικά με το 32% που διαφώνησε.

Ο Τραμπ, που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει σε μεγάλο βαθμό στηρίξει το Ισραήλ στον πόλεμο και αυτό τον μήνα μεσολάβησε σε εκεχειρία, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι μπορεί να είναι εφικτή μια ειρήνη διαρκείας.

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδωσε ενδείξεις ότι η αμερικανική κοινή γνώμη είναι πρόθυμη να δώσει τα εύσημα στον Τραμπ, εάν λειτουργήσει το σχέδιό του. Το 51% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι ο Τραμπ «αξίζει σημαντικά εύσημα», εάν ευοδωθούν οι ειρηνευτικές του προσπάθειες, συγκριτικά με το 42% που διαφώνησε.

Ενώ μόνο ένας στους 20 Δημοκρατικούς εγκρίνουν τη συνολική επίδοση του Τραμπ ως προέδρου, ένας στους 4 δήλωσε ότι θα πρέπει να λάβει σημαντικά εύσημα εάν διατηρηθεί η ειρήνη.

Η επιτυχία σ' αυτό το μέτωπο κάθε άλλο παρά βέβαιη φαίνεται. Έκρηξη βίας το Σαββατοκύριακο απείλησε να εκτροχιάσει την μίας εβδομάδας εκεχειρία και Αμερικανοί διπλωμάτες επέτειναν την πίεση στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να επανέλθει στη σωστή τροχιά το σχέδιο Τραμπ. Βασικά ζητήματα που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς, την περαιτέρω αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και τη μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα δεν έχουν λυθεί ακόμα.

Το ποσοστό επιδοκιμασίας στον Τραμπ, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, φαίνεται να είναι σε μέτρια ανοδική πορεία, αυξανόμενο στο 38% στην τελευταία δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, συγκριτικά με 33% σε δημοσκόπηση που έγινε μόλις πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας. Το τελευταίο ποσοστό ήταν το υψηλότερο για τον Τραμπ από τον Ιούλιο.

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos διενεργήθηκε διαδικτυακά και συγκέντρωσε απαντήσεις από 4.385 ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Έχει περιθώριο στατιστικού λάθους 2 ποσοστιαίων μονάδων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ