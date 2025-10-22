#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 9,6% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,88 δισ. ευρώ

Η Birkin στηρίζει τις πωλήσεις της Hermes

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 14:41

Η ζήτηση για τις πολυτελείς τσάντες Birkin και Kelly συνέβαλε στην ισχυρή αύξηση των πωλήσεων της Hermès, αλλά οι μετοχές του ομίλου πολυτελών ειδών σημείωσαν πτώση λόγω των αυξημένων προσδοκιών των επενδυτών για τον κλάδο, μετά την ανακοίνωση της LVMH την περασμένη εβδομάδα για επιστροφή στην ανάπτυξη.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 9,6% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,88 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο γαλλικός όμιλος πολυτελών ειδών.

Οι πωλήσεις στην Αμερική αυξήθηκαν κατά 14% το τρίμηνο, χάρη στη βελτίωση της κατάστασης στις ΗΠΑ. Στην Ασία, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,4%, «ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας», όπου η ζήτηση για προϊόντα πολυτελείας φαίνεται να σταθεροποιείται μετά από δύο δύσκολα χρόνια για τον κλάδο.

Η Hermès, γνωστή για τα δερμάτινα είδη και τα μεταξωτά μαντήλια της, ξεπέρασε τις επιδόσεις της αγοράς στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

