Πάνω από 2% η νέα βουτιά του χρυσού

Οι τιμές του χρυσού συνέχισαν την πτώση τους σήμερα Τετάρτη, μετά την πιο απότομη ημερήσια πτώση τους από το 2020 χθες, αφού η αρχική ανάκαμψη έδωσε τη θέση της σε νέες πωλήσεις. Οι επενδυτές κλειδώνουν τα κέρδη τους, ενώ το ισχυρότερο δολάριο προσθέτει πίεση, σημειώνει το Reuters.

Η τιμή spot του χρυσού βούτηξε 2,6% στα 4.017,29 δολάρια ανά ουγκιά, πέφτοντας σε χαμηλό σχεδόν δύο εβδομάδων, αφού είχε αυξηθεί έως και 4.161,17 δολάρια νωρίτερα στη σημερινή συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά 1,9% στα 4.032,80 δολάρια ανά ουγκιά.

Ο δείκτης του αμερικανικού νομίσματος αυξήθηκε κατά 0,2% σε υψηλό μιας εβδομάδας, καθιστώντας πιο ακριβή την τιμή του χρυσού σε δολάρια.

Οι τιμές των ράβδων έχασαν 5,3% την Τρίτη, μετά το ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων στην προηγούμενη συνεδρίαση. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 54% μέχρι στιγμής φέτος, υποστηριζόμενες από τη γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια, τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και τις ισχυρές εισροές ETF.

«Τα ισχυρά κέρδη που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες σήμαιναν ότι, από τεχνικής άποψης, οι τιμές του χρυσού είχαν εισέλθει σε υπεραγορασμένο έδαφος και αυτό οδήγησε πολλούς traders να κλείσουν θέσεις προκειμένου να κλειδώσουν κέρδη», δήλωσε ο Ricardo Evangelista, αναλυτής της ActivTrades.

Οι επενδυτές αναμένουν την έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται την Παρασκευή, πιθανώς προσφέροντας πληροφορίες για τις προθέσεις της Fed όσον αφορά τις μειώσεις των επιτοκίων. Ο χρυσός τείνει να επωφελείται σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

Δημοσκόπηση οικονομολόγων του Reuters υποδηλώνει ότι η Fed θα μειώσει το βασικό επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα και ξανά τον Δεκέμβριο.

«Βρισκόμαστε ακόμη σε μια εποχή γεμάτη αβεβαιότητες και αυτό πιθανότατα θα σημαίνει ότι τυχόν σημαντικές μειώσεις θα δημιουργήσουν νέο αγοραστικό ενδιαφέρον», δήλωσε η Rhona O'Connell, αναλύτρια της StoneX.

Η τιμή spot του ασημιού μειώθηκε κατά 1,8% στα 47,84 δολάρια ανά ουγκιά. Την Τρίτη υποχώρησε 7,1%.

Η πλατίνα υποχωρεί κατά 1,4% στα 1.530,35 δολάρια, ενώ το παλλάδιο πέφτει 1,2% στα 1.391,00 δολάρια.