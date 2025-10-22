#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 30 Παλαιστινίων

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ταυτοποίησε τα λείψανα δύο ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 15:28

Το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 30 νέες σοροί Παλαιστινίων μεταφέρθηκαν στη Γάζα από το Ισραήλ με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, ανεβάζοντας σε 195 τον αριθμό των νεκρών που έχουν επιστραφεί από τις 10 Οκτωβρίου.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, το Ισραήλ οφείλει να παραδίδει σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε έναν νεκρό Ισραηλινό όμηρο που θα παραδίδεται από τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ταυτοποίησε τα λείψανα δύο ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα και ότι πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς. Από τις 10 Οκτωβρίου, έχουν επιστραφεί τα λείψανα 15 Ισραηλινών ομήρων, από τις 28 σορούς που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

