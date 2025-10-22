Αργεντινή: Σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα το πέσο

Η ισοτιμία του πέσο υποχώρησε σε νέα χαμηλά την Τετάρτη, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο ενός «πρωτοφανούς» πακέτου στήριξης αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ.

Οι αγορές πέσο αποτελούν μέρος της προσπάθειας των ΗΠΑ να σταθεροποιήσουν το αποδυναμωμένο νόμισμα της λατινοαμερικανικής χώρας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 26ης Οκτωβρίου.

Συγχρόνως, οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων, ανταλλάσσοντας ουσιαστικά σταθερά δολάρια με ευμετάβλητα πέσος. Μετά την παρέμβαση, το πέσο της Αργεντινής έχει βουτήξει πάνω από 5%.

«Το πέσο υποχωρεί όποτε υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή εμφάνιση του Περονισμού», είπε σύμφωνα με το CNBC ο Σέργκι Λανάου, υπεύθυνος επενδυτικής στρατηγικής για τις αναδυόμενες αγορές στην Oxford Economics. «Κάθε παρέμβαση από την κεντρική τράπεζα ή το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μπορεί να στηρίξει το πέσο, αλλά οι πωλήσεις δολαρίων από την κεντρική τράπεζα είναι έως τώρα περιορισμένες και δεν είναι σαφές ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει αγοράσει ουσιαστικά μεγάλες ποσότητες πέσο» σημείωσε.

«Η κατάσταση πιθανώς θα ήταν χειρότερη χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ», πρόσθεσε, «αλλά δεδομένου του υψηλού βαθμού εκλογικής αβεβαιότητας, οποιαδήποτε στήριξη των ΗΠΑ ή άλλων φορέων μπορεί να μην κατορθώσει να αντισταθμίσει πλήρως την πίεση της αγοράς» πρόσθεσε.

Η αριστερά, παραδοσιακά γνωστή ως Περονισμός από τον πρώην πρόεδρο Χουάν Περόν, «συνήθως εφαρμόζει χαλαρές πολιτικές που παράγουν υψηλό πληθωρισμό, μεταβλητότητα και μεγάλη ζήτηση για δολάρια, καθώς οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται το πέσο ως αποταμιευτική αξία», είπε ο Λανάου. «Η κυβέρνηση του Μιλέι προσπαθεί να αντιμετωπίσει ορισμένα από αυτά τα ζητήματα, αλλά με υψηλό βραχυπρόθεσμο κόστος στην οικονομική ανάπτυξη. Οι δυσκολίες της εφαρμογής πολιτικών προσαρμογής, σε συνδυασμό με κατηγορίες για διαφθορά εναντίον προσώπων κοντά στον Μιλέι, έχουν αναζωπυρώσει τις προσδοκίες για επιστροφή του Περονισμού στην εξουσία», πρόσθεσε.