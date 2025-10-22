Καταγγελία κατά της Apple για παραβίαση ψηφιακών κανόνων της Ε.Ε.

Η Apple δέχθηκε καταγγελία από δύο οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων προς τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τετάρτη, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του App Store και των συσκευών της, για φερόμενη παραβίαση των νέων κανονισμών που στοχεύουν στον περιορισμό της δύναμης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η κοινή καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των οργανισμών Article 19 και της Γερμανικής Εταιρείας για τα Πολιτικά Δικαιώματα ενδέχεται να προκαλέσει έναν ακόμη πονοκέφαλο για την Apple, η οποία είχε ήδη δεχθεί πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Η Apple δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως ρυθμιστής ανταγωνισμού της ΕΕ, επίσης δεν έκανε κάποιο άμεσο σχόλιο.

Η καταγγελία, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, κοινοποιήθηκε στο Reuters πριν από τη δημοσίευσή της.

Ο DMA ορίζει έναν κατάλογο με υποχρεώσεις και απαγορεύσεις για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, με στόχο να επιτρέψει την είσοδο μικρότερων ανταγωνιστών σε αγορές όπου κυριαρχούν τεχνολογικοί κολοσσοί και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους χρήστες.

Η καταγγελία βάζει στο στόχαστρο τους όρους και τις προϋποθέσεις για το App Store, τα λειτουργικά συστήματα iOS και iPadOS, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα των μικρότερων επιχειρήσεων με τις συσκευές της Apple.

Επιπλέον, καταγγέλλονται οι περιορισμοί στην εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων, οι οποίοι, όπως υποστηρίζεται, βλάπτουν τόσο τους επιχειρηματικούς χρήστες όσο και τους τελικούς καταναλωτές, κατά παράβαση του DMA.

Οι οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων επικεντρώνονται επίσης στην απαίτηση της Apple για εγγυητική επιστολή (SBLC) ύψους 1 εκατ. ευρώ από προγραμματιστές που θέλουν να δημιουργήσουν εφαρμογές για διανομή μέσω του App Store ή να εγκαταστήσουν εφαρμογές τρίτων.

«Μια εγγυητική επιστολή ύψους 1.000.000 ευρώ μπορεί να επιφέρει επαναλαμβανόμενο ετήσιο κόστος και απαιτήσεις εγγυήσεων που πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν», αναφέρεται στην 16σέλιδη καταγγελία που είδε το Reuters.