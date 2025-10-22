#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισραήλ: Επονείδιστη η γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα όργανα του ΟΗΕ

Αυτά τα όργανα έγιναν βάση αναπαραγωγής για τρομοκράτες, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ.

Ισραήλ: Επονείδιστη η γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα όργανα του ΟΗΕ

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 19:03

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ντάνι Ντανόν, δήλωσε πως η συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ σχετικά με την UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, είναι «επονείδιστη».

«Επιρρίπτουν την ευθύνη στο Ισραήλ για το ότι δεν συνεργάζεται με όργανα του ΟΗΕ... Θα πρέπει να κατηγορούν τους εαυτούς τους. Αυτά τα όργανα έγιναν βάση αναπαραγωγής για τρομοκράτες. Πάρτε για παράδειγμα την UNRWA... έναν οργανισμό που υποστήριξε τη Χαμάς για χρόνια», είπε ο Ντανόν.

Το πάνελ των 11 δικαστών δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να υποστηρίζει τις προσπάθειες αρωγής που παρέχουν τα Ηνωμένα Έθνη στη Λωρίδα της Γάζας και οι οντότητές τους, περιλαμβανομένης της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

