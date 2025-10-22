Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές λογισμικού στην Κίνα

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδιο περιορισμού εξαγωγών προϊόντων με αμερικανικό λογισμικό προς την Κίνα, από φορητούς υπολογιστές έως κινητήρες αεροσκαφών, ως αντίποινα στους πρόσφατους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, δήλωσαν τέσσερις πηγές στο Reuters.

Αν και το σχέδιο δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή στο τραπέζι, θα υλοποιούσε την απειλή που είχε διατυπώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα να απαγορεύσει τις εξαγωγές «κρίσιμου λογισμικού» προς την Κίνα, περιορίζοντας τις παγκόσμιες αποστολές προϊόντων που περιέχουν αμερικανικό λογισμικό ή που έχουν παραχθεί με τη χρήση του.

Στις 10 Οκτωβρίου, ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 100% στις εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ, καθώς και νέους ελέγχους εξαγωγών για «οποιοδήποτε και κάθε κρίσιμο λογισμικό» έως την 1η Νοεμβρίου, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πάντως, το μέτρο, του οποίου οι λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για πρώτη φορά, ενδέχεται να μην προχωρήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ωστόσο, το σχέδιο δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δραματικής κλιμάκωσης της αντιπαράθεσής της με την Κίνα, ακόμη και αν ορισμένοι εντός της αμερικανικής κυβέρνησης προτιμούν μια πιο ήπια προσέγγιση, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει. Το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των εξαγωγών, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας δήλωσε ότι η Κίνα αντιτίθεται στην επιβολή «μονομερών μέτρων» από την πλευρά των ΗΠΑ και δεσμεύτηκε να «λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της» εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε αυτό που το Πεκίνο θεωρεί λανθασμένη πορεία.