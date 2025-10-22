#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Ε.: Συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ε.Ε.: Συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 22:44

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών υδρογονανθράκων, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου μέτρων με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι πόροι με τους οποίους το Κρεμλίνο χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε απόψε η δανική προεδρία της ΕΕ.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και επιπλέον μέτρα εναντίον του στόλου των δεξαμενόπλοιων-φαντασμάτων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει τις κυρώσεις της Δύσης.

Η Δανία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καταγγελία κατά της Apple για παραβίαση ψηφιακών κανόνων της Ε.Ε.

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή: Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών

Φραγή από την Ευρώπη στο ρωσικό αέριο που «βαφτίζεται» τουρκικό

Επιστολή 19 ηγετών της ΕΕ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο