#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναπάντεχη ανάκαμψη: Η γαλλική οικονομία στέλνει σήμα αισιοδοξίας

Η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, δείχνοντας ότι η γαλλική δραστηριότητα σταθεροποιείται παρά τις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις.

Αναπάντεχη ανάκαμψη: Η γαλλική οικονομία στέλνει σήμα αισιοδοξίας

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 10:40

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γαλλία ανέκαμψε απροσδόκητα τον Οκτώβριο, χάρη στη βελτίωση στους τομείς της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Insee. Ο δείκτης ανήλθε στις 97 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών (96 μονάδες), δείχνοντας ότι η γαλλική δραστηριότητα σταθεροποιείται παρά τις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης στον τομέα της μεταποίησης σημείωσε άνοδο από τις αναθεωρημένες 97 μονάδες του Σεπτεμβρίου στις 101, κυρίως χάρη στον τομέα των μεταφορικών μέσων.

French Business Confidence Ticks Up

 

Source: Insee

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εσπασε ρεκόρ ο CAC 40 κόντρα στην πολιτική καταιγίδα

Υποβάθμιση-χαστούκι στη Γαλλία από την S&P

Η πρόεδρος του Λούβρου ζητεί την εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος στο μουσείο

Υποβάθμισε τη Γαλλία σε Α+ η S&P

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο