Αναπάντεχη ανάκαμψη: Η γαλλική οικονομία στέλνει σήμα αισιοδοξίας

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γαλλία ανέκαμψε απροσδόκητα τον Οκτώβριο, χάρη στη βελτίωση στους τομείς της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Insee. Ο δείκτης ανήλθε στις 97 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.
Οπως σημειώνει το Bloomberg, η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών (96 μονάδες), δείχνοντας ότι η γαλλική δραστηριότητα σταθεροποιείται παρά τις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις.
Ο δείκτης εμπιστοσύνης στον τομέα της μεταποίησης σημείωσε άνοδο από τις αναθεωρημένες 97 μονάδες του Σεπτεμβρίου στις 101, κυρίως χάρη στον τομέα των μεταφορικών μέσων.
Source: Insee