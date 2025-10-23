#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αλμα 29% για τη μετοχή της Volvo μετά τα εκρηκτικά κέρδη

Eντυπωσίασε με ισχυρά κέρδη και πρόγραμμα εξοικονόμησης 18 δισ. κορωνών, εκτοξεύοντας τη μετοχή της έως 29% - τη μεγαλύτερη άνοδο εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 11:12

Η Volvo είδε τη μετοχή της να εκτοξεύεται μετά από καλύτερα του αναμενόμενου κέρδη τρίτου τριμήνου, ενισχυμένα από το πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους ύψους 18 δισ. κορωνών (1,9 δισ. δολάρια).

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 6,4 δισ. κορώνες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η μετοχή της Volvo εκτινάχθηκε έως και 29% στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης - η μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδος από την 1η Φεβρουαρίου 2024 - με συνολική άνοδο περίπου 17% φέτος.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η αναδιάρθρωση που ξεκίνησε ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Ο Hakan Samuelsson, ο οποίος επέστρεψε στην εταιρεία τον Απρίλιο, προωθεί την αποκατάσταση της κερδοφορίας της Volvo με ένα πρόγραμμα βελτίωσης της αποδοτικότητας που περιλαμβάνει την κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

 

 

