Ανέβασε στροφές η Unilever το τρίτο τρίμηνο

Οι πωλήσεις της Unilever αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο το τρίτο τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση στις ανεπτυγμένες αγορές, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, και στις προσπάθειες της εταιρείας για μείωση του κόστους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία που παράγει τη μαγιονέζα Hellmann's ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι υποκείμενες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέρχονταν σε 3,7%. Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,5% κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική οδηγήθηκε από τη ζήτηση για προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως το σαπούνι και το αφρόλουτρο Dove, τα οποία συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της πτώσης στη Λατινική Αμερική.

Οι μετοχές της Unilever σημείωσαν μικρή άνοδο στις πρώτες συναλλαγές στο Λονδίνο. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 2,5% από την αρχή του έτους.