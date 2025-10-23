Αυξήθηκαν 6,3% οι πωλήσεις του ομίλου Prada

Οι πωλήσεις του ιταλικού ομίλου Prada αυξήθηκαν 6,3% σε ετήσια βάση τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, χάρη στην υψηλή ζήτηση για προϊόντα Miu Miu, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της Miu Miu, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους καταναλωτές της Γενιάς Ζ, εκτοξεύτηκαν 41% το ίδιο διάστημα. Αυτό ευνόησε τον όμιλο γενικότερα, ωθώντας τις πωλήσεις του στα €4,07 δισ., παρά την μικρή πτώση (-0,8%) στις πωλήσεις του brand Prada, το τρίτο τρίμηνο.

Η Andrea Guerra, διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Prada, δήλωσε ότι το γεγονός ότι η Miu Miu «διατήρησε μια βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά για 4 χρόνια», είναι ένδειξη της ευρωστίας του brand αλλά και του ομίλου γενικότερα, ο οποίος μετρά πλέον 19 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς αυξάνεται η αισιοδοξία για ανάκαμψη του κλάδου πολυτελείας, αφότου ορισμένοι ευρωπαϊκοί οίκοι μόδας ανακοίνωσαν ότι επιβραδύνεται η πτώση της ζήτηση για τα προϊόντα τους.

Την περασμένη εβδομάδα, η LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, ο μεγαλύτερος όμιλος ειδών πολυτελείας στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της επέστρεψαν σε τροχιά ανόδου το τρίτο τρίμηνο. Η Kering SA, ιδιοκτήτρια της Gucci, εξέπληξε επίσης θετικά τους επενδυτές την Τετάρτη, αφού οι πωλήσεις της σημείωσαν μικρότερη πτώση από εκείνη που περίμεναν οι αναλυτές, καθώς η ζήτηση αυξάνεται εκ νέου στη Βόρεια Αμερική.